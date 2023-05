Une console portable, un accessoire ? Qu’est-ce que le “Project Q”, annoncé hier par PlayStation pour “Switchiser” la PS5 ?

Il a été annoncé lors du PlayStation Showcase de ce mercredi 24 mai et porte, à ce stade, le doux nom (temporaire) de Project Q.

8 pouces avec les fonctionnalités de la DualSense, mais davantage un accessoire qu’une console portable

”Nous lancerons un appareil dédié qui vous permettra de streamer n’importe quel jeu de votre console PS5en utilisant Remote Play via Wi-Fi”, a déclaré Jim Ryan, big boss de PlayStation, lors du PlayStation Showcase. “Connu en interne sous le nom de ‘Project Q’, il est équipé d’un écran HD de 8 pouces et de toutes les commandes et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense.”

Concrètement, pour définir ce que sera le Project Q, il faut d’abord comprendre ce qu’il ne sera pas : non, ce ne sera pas une console portable indépendante, capable de faire tourner des jeux en stand-alone. Ce n’est donc pas une PlayStation Portable bis, mais plutôt une extension, nomade, de la PS5. Vous pourrez jouer à God Of War dans la chambre ou le jardin, mais pas dans le bus en route vers le boulot ou l’école, en somme.

La console-accessoire Q, de Sony, permettra de faire tourner God Of War : Ragnarok en HD... à la maison, à condition d'y avoir le jeu, une PS5 et une bonne connexion Wi-Fi. ©SONY

L’accessoire prendra la forme d’un écran HD de 8 pouces avec, d’une part et d’autre de ses flancs, une demi-manette DualSense. Pour schématiser : c’est un peu l’esprit de la Switch, sauf que la possession d’une PS5 sera requise pour pouvoir utiliser Project Q, de même qu’une (bonne) connexion (correcte) au même réseau Internet domestique que celui qui alimente votre PS5.

Il s’agira donc de streaming depuis chez soi, depuis la PS5 vers votre console portable, comme ce qui est déjà possible sur smartphone et tablette. Plus précisément, le Project Q sera équipé d’un écran LCD capable d’afficher les jeux jusqu’en définition Full HD (1080p) et 60 images/seconde. Il disposera également des gâchettes adaptatives et du retour haptique de la manette DualSense.

Une sortie en fin 2023, mais à quel prix ?

Le lancement de la Q, à en croire Sony, est à attendre pour 2023, sans plus de précisions à ce stade. Même topo côté hardware : Sony n’a encore rien précisé de bien spécifique, mais la (semi) console nécessitera peu de puissance pour fonctionner, étant donné que c’est le cloud gaming qui sera exploité (c’est la PS5 qui délivrera la puissance de traitement, pas la Q).

Aucune indication officielle concernant tle prix n’est à ce stade communiquée, mais il nous semble hautement improbable que le device soit tarifé au-delà des 300 euros. À confimer.

Rappelons que le Remote Play pour streamer des jeux depuis votre PS5 n’attend pas la Q et est déjà disponible : les PC Windows, les Mac ainsi que les Smartphones Android ou oes iPhone pas trop datés sont tous capables de faire appel à cette techno made in Sony.

Spider Man 2 en fin d’année, un remake de Metal Gear Solid 3 en approche

Si aucune confirmation de la très probable (un jour…) PS5 Pro n’a été évoquée, Sony a en revanche détaillé davantage son planning de jeux à venir, après une première partie d’année pour le moins faste (Hogwarts Legacy, Star Wars : Jedi Survior, Final Fantasy XVI,…). On y épingle deux gros morceaux : la confirmation de Marvel’s Spider Man 2, en fin d’année 2023, qui mettra Peter Parker et Miles Morales de concert à l’affiche de ce mégablockbuster, qui s’annonce plus sombre et opposera notre paire de tisseurs à Venom.

Notons aussi, entre autres annonces, le retour d’un jeu mythique : Metal Gear Solid 3 aura droit à un remake ! Konami n’a pas partagé de date de sortie ni d’image du jeu, mais la seule annonce du retour de Snake sur cette génération de consoles, est déjà un événement en soi…