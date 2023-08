GTA 6 : pourquoi le titre de Rockstar, en approche, va absolument tout exploser sur son passage

Cela va bientôt faire 10 ans que Grand Theft Auto 5 est sorti. En 10 ans d’exploitation, le jeu est sorti sur pc mais également sur trois générations de consoles (PS3 et XBOX360, PS4 et XBOX ONE et maintenant PS5 et XBOX Series X/S) et vient d’atteindre cette semaine les 185 millions de copies vendues. Ce qui en fait le jeu le plus vendu de l’histoire derrière Minecraft et devant Tetris.