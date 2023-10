Assassin’s Creed Mirage : retour aux sources réussi ? On vous dit tout !

Alors qu’en est-il réellement ? Les craintes étaient-elles fondées ? Ubisoft a-t-il réussi à présenter un jeu complet ? Ce retour aux sources est-il concluant ? Il est impossible, à l’heure actuelle, de fournir une réponse sans nuance. En effet, le titre séduit à bien des égards mais déçoit également par instants, nous donnant une impression contrastée au moment d’en faire le bilan.

C’est côté gameplay que le retour aux sources se fait finalement le plus ressentir. ©DR

On vous rassure, Mirage n’est pas un DLC de Valhalla pas plus qu’une redite du premier Assassin’s Creed. Certes, les environnements vous donneront parfois l’impression d’être de retour seize ans en arrière mais les années ont passé et l’on ressent que les mécaniques de gameplay ont mûri également. Nous sommes donc bien dans un nouvel opus, qui a son identité propre et offre une histoire inédite (même si les habitués de la saga retrouveront la classique traque des membres d’un ordre secret et les surprises que recèlent la découverte des véritables identités de nos ennemis).

Les graphismes sont soignés et la plupart des textures sont très propres, s’appuyant sur des effets de lumière particulièrement bien réussis. De quoi nous faire regretter d’autant plus que le même soin n’ait pas été apporté aux visages des protagonistes, qui sont eux restés dans une autre époque. Dans l’ensemble, Mirage reste tout de même un très joli jeu qui offre de superbes panoramas et des villes bondées que l’on se fait un plaisir de traverser.

C’est côté gameplay que le retour aux sources se fait finalement le plus ressentir. Oubliez l’accent mis sur le combat et l’aspect RPG des derniers opus, nous sommes bien revenus dans un jeu d’action-aventure où le parkour, l’infiltration et la gestion des compétences sont mis à l’honneur.

En bref, on revient parmi « ceux qu’on ne voit pas » et le joueur sera grandement incité à respecter ce crédo. Vous alternerez donc entre des enquêtes (qui se montrent un poil répétitives au fur et à mesure de notre progression), des infiltrations dans des bases ennemies et de l’exploration afin de trouver vos cibles. Ici aussi, on sent bien l’influence du premier jeu de la saga puisque c’est en écoutant des gardes, en filant des adversaires ou en interrogeant des témoins que vous découvrirez l’identité des membres de l’Ordre.

A nouveau, la copie rendue n’est pas parfaite puisque le système de combat fait un peu « daté » et que l’enchaînement des missions de préparation aux assassinats pourra, passé un certain point, paraître redondant.

Le retour aux sources proposé dans Mirage apporte, étonnamment, un vent de fraîcheur sur la saga. Avec une quête principale qui se boucle en une vingtaine d’heures, le jeu sort clairement du schéma « toujours plus » instauré par la dernière trilogie. Ubisoft propose une chouette aventure, qui plaira certainement à la majorité des joueurs mais pourrait décevoir les fans absolus et les joueurs assidus qui auront parfois une impression de vide tant le jeu se veut bien plus linéaire que ses prédécesseurs.

Comme toujours ce sont les chiffres de vente qui donneront tort ou raison à Ubisoft et décideront, plus que probablement, de l’avenir de la franchise. Saluons tout de même la volonté de l’éditeur français de réinventer sa licence-phare.

Assassin’s Creed Mirage, disponible le 5 octobre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One