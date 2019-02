Lundi 4 février, Respawn (studio responsable notamment de la saga Titanfall) et Electronic Arts annoncent la sortie d'un nouveau jeu de type Battle Royale. Une sortie immédiate puisque le titre est lancé, en même temps que son annonce, sur PC, PS4 et Xbox One. Une poignée de streameurs et d'influenceurs internationaux, qui étaient dans la confidence, postent alors en même temps de nombreuses vidéos sur le nouveau venu, nommé Apex Legends.





Très vite, les réseaux sociaux s'enflamment. Les premiers retours des joueurs sont excellents et la communication mise en place par l'éditeur américain fonctionne à merveille. En moins de quatre jours, Apex Legends passe la barre des 10 millions de joueurs uniques et du million de joueurs connectés simultanément. Il avait fallu deux semaines à Fortnite pour atteindre ces statistiques. Sur Twitch, la domination d'Apex se fait également ressentir: Fortnite perd de nombreux spectateurs et Apex, dès le soir de son lancement, devient le jeu le plus visionné sur la plateforme. Un succès qui ne diminue pas, bien au contraire, puisqu'après près d'une semaine de présence, le jeu reste le nouveau maître de la plateforme de streaming.