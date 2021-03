Si vous êtes un adepte des jeux FIFA, Pierre Ménès, en duo avec Hervé Mathoux, a commenté vos matches et ce depuis FIFA 17. Mais suite au scandale qui touche actuellement le chroniqueur de Canal +, EA Sports a annoncé que sa collaboration avec Pierre Ménès allait s’arrêter immédiatement.



"Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d'EA Sports FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n’intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu", a expliqué l'éditeur américain sur Twitter.

"Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel. Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix.", a également commenté EA Sports pour expliquer que les commentaires de Pierre Ménès ne sont toutefois pas retirés de FIFA 21, la version actuelle du jeu vidéo.

Ce matin, un nouvel extrait coupé au montage du documentaire "Je ne suis pas une salope" a refait surface. On y voit Pierre Ménès s'agacer suite à la réaction d'Isabelle Moreau, une journaliste qu'il avait embrassé sur un plateau de télévision: “C’est pas un smack qui va te salir non plus, faut se calmer aussi. Mais tout ça, c’est ce que je ne supporte plus dans le truc d’aujourd’hui. Si tu ne peux pas faire un bisou sur la bouche à une copine, au secours quoi! Au secours!”