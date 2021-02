Coronavirus oblige, Blizzard Entertainment a dû s'adapter cette année pour proposer sa convention annuelle à sa communauté. Entièrement en ligne et accessible gratuitement, la BlizzConline a une nouvelle fois fait le tour des nouveautés à venir concernant les différents titres phares de l'éditeur.



Malgré plusieurs annonces d'envergure, cette édition de la BlizzCon n'aura pas marqué l'Histoire avec très peu d'exclusivités dévoilées. Alors que certains attendaient l'annonce d'un successeur à World of Warcraft ou la sortie prochaine d'Overwatch 2, les fans ont dû se contenter d'un résumé des informations qui avaient, pour la plupart, déjà fuité auparavant.

Dans le désordre, on notera l'arrivée de la Blizzard Arcade Collection, le remaster de Diablo II, des précisions sur Diablo IV, le lancement de l'année du Griffon sur Hearthstone et la sortie de l'extension Burning Crusade pour World of Warcraft Classic. Et c'est à peu près tout !

La nouvelle la plus rafraîchissante est peut-être la sortie de la Blizzard Arcade Collection pour les trente ans de l'éditeur. Le pack propose, contre la modique somme de 19,99€, des versions remastérisées des trois premiers jeux édités par Blizzard : The Lost Vikings, Rock N’ Roll Racing et BlackThorne.

Ces titres ne parlant probablement pas aux plus jeunes, Blizzard a manifestement décidé de miser sur la nostalgie de ses plus anciens fans en faisant vibrer la corde sensible des souvenirs liés à ces titres.

Comme attendu, l'éditeur a également mis le paquet sur sa licence Diablo avec la sortie d'une bande-annonce dédiée à Diablo II: Resurrected ainsi que l'annonce des préinscriptions pour l'alpha du jeu.



Nous avons également appris que les modèles originaux en 2D ont été entièrement revus et possèdent désormais un rendu en 3D et des effets physiques, un éclairage dynamique, des animations retravaillées et des effets de sorts remis au goût du jour, le tout dans une résolution pouvant aller jusqu’à 4K ! Mais que les plus nostalgiques se rassurent, il leur sera possible de ne pas activer ces nouveaux graphismes afin de retrouver le jeu dans son état originel.

Diablo IV, le futur du titre, a également eu droit au chapitre avec le dévoilement de la voleuse, quatrième et avant-dernier personnage jouable (après le barbare, la sorcière et le druide). Contrairement à l'opus numéro deux, le prochain Diablo ne devrait pas voir le jour cette année. Aucune date précise n'a en revanche été évoquée.

Du côté de World of Warcraft, le MMORPG de Blizzard, le patch 9.1 de Shadowlands (dernière extension du jeu) a été présenté durant cette BlizzConline. Appelée "Les Chaînes de la Domination", la mise à jour sera conséquente et proposera une multitude de nouveaux contenus aux joueurs (raids, zones, vol, ...).

La version "Classic" du jeu n'est pas en reste puisque l'éditeur a confirmé la sortie prochaine de "The Burning Crusade". La première extension historique du jeu sera donc bel et bien jouable dans des conditions similaires à celles de l'époque !



"La communauté de World of Warcraft a souhaité ardemment WoW Classic, et les joueurs ont désormais hâte de poursuivre leur aventure dans The Burning Crusade", a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment.

Enfin, une nouvelle extension pour son jeu de cartes, Hearthstone, a été annoncée durant la convention. "Forgés dans les Tarides" marquera le lancement de l'année du Griffon dans le jeu. Celle-ci amènera quelques modifications majeures ainsi que l'ajout de centaines de nouvelles cartes.



Un nouveau mode de jeu baptisé "Livre des Mercenaires" sera également déployé et offrira une toute nouvelle aventure solo et compétitive aux joueurs. Celle-ci leur permettra notamment d’assembler et d'améliorer des équipes constituées des plus grands héros et méchants d’Azeroth !

Le début de l’année du Griffon coïncide également avec la sortie du nouvel ensemble fondamental de Hearthstone, qui remplacera les ensembles de base existants par une sélection de 235 cartes (anciennes et nouvelles) conçues pour redynamiser le jeu. L’ensemble fondamental s’accompagnera du nouveau format "Classique", qui permettra aux joueurs de composer des decks et de s’affronter avec les cartes originales du jeu présentes lors de sa sortie en 2014.