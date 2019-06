Le célèbre mode de jeu sera de retour dans FIFA 20 dès le mois de septembre.

La nouvelle fait évidemment l’effet d’une bombe chez les joueurs : FIFA Street sera bel et bien de retour dans FIFA 20. Ayant déjà fait l’objet d’un reboot en 2012 par les studios d’EA Canada, le mode de jeu sera cette fois-ci intégré directement au jeu de base.

Sous le nom de code "Volta Football", ce mode "street" vous permettra de créer votre propre personnage (féminin ou masculin) de la tête au pied et d’utiliser plusieurs emotes. Il sera possible de jouer dans les rues d’Amsterdam, de Londres mais aussi sur un toit à Tokyo.

Le joueur pourra également choisir différents modes : 3v3 et 4v4 Rush (sans gardien de but), 4v4 et 5v5 simples mais aussi du futsal professionnel.

A l’image du mode Saison déjà présent dans FIFA, la progression du joueur évoluera au travers d’un système de promotion et de relégation. Une mode histoire sera également à disposition.