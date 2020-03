Le record d’Apex Legends est pulvérisé par ce nouveau jeu en ligne gratuit.

On ignore si les mesures de confinement décidées un peu partout dans le monde ont joué un rôle dans ce nouveau record, mais toujours est-il que le nouveau jeu en ligne Call of Duty Warzone a établi un impressionnant record de participation dès son premier jour de lancement. "Quelle journée ! ", a tweeté la société Activision. " Le jeu est disponible depuis 24 heures et vous êtes six millions à avoir plongé dans Warzone ."

On peut comprendre la fierté du concepteur, puisque l’ancien record a été plus que doublé. Jusqu’à présent, il était détenu par Apex Legends, avec 2,5 millions de joueurs en ligne durant sa première journée de lancement.

Entièrement gratuit (il n’est donc pas nécessaire de posséder le jeu Call of Duty Modern Warfare), Warzone a manifestement surtout rencontré du succès dans son mode battle royale. Dans cette version-là, cent cinquante guerriers virtuels, en solo ou regroupés par deux ou trois, s’affrontent sur un terrain de bataille gigantesque, baptisé Verdansk. Hélicos, quads, jeeps, armes lourdes ou légères, rien ne manque pour transformer la carte (qui rétrécit au fil du temps) en une zone d’apocalypse.

Même si Call of Duty Modern Warfare a déjà rapporté plus de 600 millions dollars depuis son lancement en octobre, le succès de sa version gratuite en ligne a quand même surpris par son ampleur. Voilà un record qui ne devrait pas être battu de sitôt.