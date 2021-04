Warzone est disponible depuis le 12 mars 2020 (gratuitement), et depuis, le battle royale ne cesse de faire parler de lui. Le jeu a pulvérisé le record détenu par Apex Legends avec 6 millions de joueurs en seulement 24h après sa sortie. En trois jours, le cap des 15 millions était déjà franchi, puis 30 millions en 10 jours et 50 millions en à peine un mois. Après avoir dépassé les 85 millions de gamers en 9 mois, voici donc un nouveau palier pour Call Of Duty Warzone.

Sur son compte Twitter, la franchise a indiqué avoir passé le cap des 100 millions d'utilisateurs sur son battle royale, une semaine après Apex Legends.

Bien que le jeu suscite l'engouement, il n'empêche que de plus en plus de joueurs se disent déçus. Depuis l'arrivée du jeu gratuit, il n'y a jamais eu de réelles nouveautés, surtout concernant la carte principale, Verdansk, qui n'a que très peu changé depuis un an. Mais ce mercredi, les fans devraient être ravis puisqu'un événement a été annoncé par le concepteur. Si rien n'a été dévoilé officiellement sur la nouvelle map ou sur une modification de la carte actuelle, la franchise donne rendez-vous à ses habitués à 21h . Il est cependant fort probable que Verdansk se retrouve désormais dans un style des années 80.

En plus de cet événement, la saison trois a été annoncée pour ce jeudi à 6h.