Le YouTubeur anglophone DomiNATION, fan et spécialiste de Pokemon, a réalisé un petit exploit dans le jeu. Il a partagé son expérience, faite au début du mois de septembre. Il est en effet parvenu à capturer un Pokemon très très rare.

Il s'agit d'un Pokemon chromatique, donc d'une couleur différente de la peau de base. La probabilité de tomber sur ce genre de Pokemon est de... 1/4096. En possédant certains objets précis dans le jeu, cette probabilité tombe à 1/1365 mais reste quand même faible.

Sauf que DomiNATION, lui, est parvenu à capturer un Pokemon du genre (Sinistea), mais qui possède en outre deux "qualités" supplémentaires qui le rendent encore plus rare. Après plus d'un an d'essai et 10.679 tentatives, le YouTubeur est parvenu à ses fins. Bravo!