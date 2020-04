Voici les jeux vidéo qui rencontrent le plus de succès en cette période de confinement.

Les plateformes de streaming ne sont pas les seules à profiter très largement de la période de confinement qui nous est imposée depuis le début de la pandémie de covid-19. L'industrie du jeu vidéo réalise aussi des affaires en or grâce à ce satané coronavirus.

Selon une analyse réalisée par Nielsen’s SuperData, durant le mois de mars passé, il s'est vendu pour dix milliards de dollars de jeux vidéo. Du jamais vu. Un record historique. Et une augmentation de 11 % par rapport au mois de mars 2019. Logique: même s'ils révisent un peu leurs matières scolaires, les kids disposent de beaucoup de temps libre. Notamment pour s'adonner à leur loisir favori.

Les jeux sur mobile continuent de se tailler la part du lion, avec 5,7 milliards $ de recettes le mois dernier. Soit une augmentation de 15 % en un an. Pokemon Go, par exemple, a rapporté 111 millions $, mais reste devancé par Honour of Kings, Gardenscapes, Candy Crush Saga ou Last Shelter: Survival.

Du côté des consoles, Animal Crossing: New Horizons réussit une percée remarquable, avec cinq millions de jeux vendus dès son démarrage, battant ainsi le record de Call of Duty : Black Ops 3. Un vrai phénomène, qui n'en est sans doute qu'à ses débuts.

Call of Duty: Modern Warfare, avec une croissance de 159 % en un mois, continue d'atteindre des sommets. Désormais, il compte 62,7 millions de joueurs.