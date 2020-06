Amazon France aurait mis en ligne une page dévoilant la date de sortie et le tarif de vente de la PS5. Fiable ? Pas vraiment...

Après son événement tenu jeudi dernier, Sony a rendu nettement plus concrète la sortie de la très attendue PlayStation 5. Seules deux informations capitales manquent toujours à l'appel : la date de sortie exacte (il est garanti que la PS5 sortira fin 2020, mais on ignore encore si ce sera en novembre ou en décembre - octobre serait plus étonnant) et, surtout, le tarif officiel auquel sera vendue la console. Si les rumeurs les plus optimistes misent sur un prix de 399 € pour la version Digital Edition (sans lecteur Blu-Ray) et 499 € pour la version classique (avec lecteur optique), d'autres estiment que le prix de vente pourrait être nettement plus haut perché.

C'est donc en poussant un petit ouf de soulagement que les gamers ont accueilli l' "info", épinglée sur Twitter : à en croire Amazon France, qui a mis en ligne ces dernières heures une page concernant l'achat de la PS5, la console serait bel et bien disponible à 499 € (version classique, avec lecteur Blu-Ray UHD), pour une sortie le 20 novembre 2020.

Voici la capture d'écran de la page en question :

Alors, la PS5 sera-t-elle vraiment dispo le 20 novembre, à 499 € ? La réalité est, surtout, qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce type de mises en ligne précipitées (PlaceOrder). Les marchands pratiquent régulièrement l'activation d'URL de ce type et la réalité est sans doute que même un titan comme Amazon (France) ignore tout du tarif officiel auquel sera vendu la PS5 - même si le prix et la date de sortie avancée n'a rien de fantaisiste. La page, entre temps, a évolué, se contenant d'expliquer désormais que le produit est actuellement indisponible.

Il faudra donc attendre que Sony, seule maître du timing de sa com', éclaircisse définitivement les choses. On voit mal pourquoi l'entreprise nippone ne le ferait pas cet été.