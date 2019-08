Spoiler alert : rien de ce qui suit n'est officiel. Il ne s'agit que d'une rumeur, mais une rumeur qui ne manque pas de logique. Selon un utilisateur du forum anonyme 4chan, qui cite "des sources de première main" au sein des studios PlayStation, la PS5 devrait être de sortie le 12 février 2020, soit dans 6 mois. Il ne s'agirait pas du lancement commercial, réservé à la fin d'année, mais de la présentation mondiale de la console, qui serait le fer de lance du PlayStation Meeting 2020.

Les développeurs tiers Activision, Square Enix, Ubisoft et Electronic Arts (soit quatre mastodontes) seraient, toujours selon la même source, de la partie pour nous parler des premiers jeux qui intégreront le line-up de la future machine de Sony. Sony himself réserverait deux gros jeux maison pour donner à sa PS5 le "kick" nécessaire au lancement : The Last of Us : Part 2 (qui devrait sortir plus tôt, dans sa version PS4) et Ghost of Tsushima. Il pourrait aussi être question, durant l'événement, du PlayStation VR 2.

La prudence est évidemment de mise, mais la PlayStation 4 avait été présentée en février 2013, avant d'arriver dans nos rayons pour la période des fêtes de la même année. Or, 7 ans entre deux générations de consoles, c'est dans la moyenne haute de ce que Sony a l'habitude de laisser comme espace de vie commercial entre deux machines : 5 ans ont séparé la sortie de la PS1 (1995) de celle de la PS2 (2000), tandis que l'écart entre la sortie de la PS2 et de la PS3 (fin 2006 - tout début 2007) se chiffrait à 6 ans et celui entre la PS3 et a PS4 (novembre 2013) à sept années.