Pandémie de coronavirus ou pas, Sony compte bien sortir sa très attendue PlayStation 5 cette année. Et promet des performances jamais vues sur ses consoles.

Peu à peu, la PS4 entre dans les dernières semaines de sa vie. Hormis l'une ou l'autre sortie encore très attendue ("The Last of Us Part 2" ou "Ghost of Tsushima"), la console de Sony va laisser sa place à sa petite soeur. Annoncée en 2020, la PS5 devrait bel et bien arriver en cette fin d'année. La pandémie de coronavirus n'a pas modifié les plans de la firme japonaise.

Mieux: après avoir révélé le design de la nouvelle manette de sa future machine, Sony a fait quelques précisions sur les futures performances de sa console. Elles seront logiquement revues à la hausse, alors que la console devrait permettre de dire adieu ou presque aux temps de chargement, par l'entremise de l'intégration d'un SSD. La PS5 serait, aussi, jusqu'à 100 fois plus rapide que la PS4. "Les temps de chargement des jeux devraient être beaucoup plus courts et les joueurs devraient pouvoir parcourir des mondes immenses de manière presque instantanée", a indiqué Kenichiro Yoshida, directeur général de Sony Corporation, la semaine dernière.

Du côté d'Epic Games, qui n'est pas que le développeur de Fortnite puisqu'il est aussi derrière les moteurs graphiques Unreal Engine (qui font tourner un paquet de jeux), on corrobore : le patron d'Epic, Tim Sneeney, a déclaré que "l’architecture de stockage de la PlayStation 5 est bien supérieure à tout ce que vous pouvez acheter dans n’importe quel PC pour n’importe quel montant à l’heure actuelle."

38 jeux bientôt dévoilés ?

A en croire Sony et certains third party, donc, la console pourra aisément faire tourner n'importe quel jeu, à une vitesse jamais vue sur console. Reste donc à se doter d'un catalogue digne de ce nom pour le lancement.

Selon les dernières rumeurs, Sony pourrait bientôt annoncer pas moins de 38 jeux déjà prévus sur sa future console. En tout cas si l'on en croit la couverture du prochain PlayStation Magazine, qui a fuité sur la toile. Avec probablement des précisions sur le déjà futur Assassin's Creed Valhalla. On devrait de toute façon être bientôt fixé. Avec une annonce internationale, présentant le design et les caractéristiques de la machine, dès juin ?