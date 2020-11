Voilà une nouvelle qui ravira tous les fans du groupe K/DA. Après un retour en fanfare à la fin du mois d'août et plusieurs singles à succès plus tard, les superstars virtuelles Ahri, Kai'Sa, Evelynn et Akali ont sorti, aujourd'hui, leur premier EP.

Composé de cinq pistes, ce mini-album reprend bien entendu les hits "THE BADDEST" et "MORE" et est disponible gratuitement sur toutes les grandes plateformes de streaming !



© Riot Games

"MORE", sorti cette semaine, comptabilise déjà plus de 25 millions de vues sur YouTube et est arrivé n°1 au classement K-Pop d'iTunes, n°2 au classement Pop d'iTunes, n°4 au classement des chansons mondiales d'iTunes et n°7 au classement américain d'iTunes.

L'autre hit du groupe et premier de la lignée, "THE BADDEST", a été en tête du classement des ventes numériques mondiales de Billboard, a été écouté plus de 38 millions de fois sur Spotify et a été vu plus de 27 millions de fois sur YouTube !



Écrit par la rappeuse, compositrice et chanteuse Bekuh Boom et produit, mixé et masterisé par le compositeur de Riot Games, Sebastien Najand, "ALL OUT" est donc constitué de singles individuels qui représentent l'approche créative et la personnalité de chaque membre du groupe.

Les fans de K/DA pourront retrouver dans "ALL OUT" les titres suivants :

"THE BADDEST" avec SOYEON et MIYEON du groupe féminin de K-pop (G)I-DLE, Bea Miller et Wolftyla

"MORE" avec Madison Beer, SOYEON et MIYEON de (G)I-DLE, Jaira Burns, Lexie Liu et Séraphine

"VILLAIN" avec Madison Beer et Kim Petras

"DRUM GO DUM" avec Aluna, Wolftyla et Bekuh Boom

"I’LL SHOW YOU" avec les membres de TWICE JIHYO, NAYEON, SANA et CHAEYOUNG, Bekuh Boom et Annika Wells

Pour cet EP, le groupe est sorti de sa K-pop habituelle pour adopter un son plus international et ainsi former son identité musicale autour des membres du groupe (Ahri, Evelynn, Akali et Kai'Sa) plutôt que de se reposer sur les performances vocales d'un seul talent.

© Riot Games

Aujourd'hui, K/DA est devenu un phénomène mondial et grand public, notamment grâce à leur titre "POP/STARS" sorti en 2018 et qui a atteint le haut des classements iTunes (n°1 classement K-Pop, n°2 classement Pop), Billboard (n°1 Numérique mondial) et plus de 170 millions d'écoutes sur diverses plateformes !

La collaboration avec SOYEON et MIYEON de (G)IDLE, Madison Beer et Jaira Burns a même atteint plus de 340 millions de vues à ce jour, ce qui en fait le meilleur premier album d'un groupe de K-pop sur YouTube !