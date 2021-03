Les événements caritatifs liés au monde du gaming voient le jour de plus en plus régulièrement ces dernières années. Défendant toujours des causes humanitaires et charitables, les plus prestigieux d'entre eux rapportent plusieurs millions d'euros lors de chaque édition, prouvant ainsi que les joueurs ont du coeur !



© SpeeDons

Après les succès des Games Done Quick aux États-Unis (près de trois millions de dollars récoltés en 2021 pour la Prevent Cancer Foundation), du Z Event en France (près de six millions d'euros récoltés en 2020 pour Amnesty International) et dans une moindre mesure du Tarmac For Life en Belgique (7.300€ récoltés dans le cadre de Viva for Life), c'était au tour de Médecins du Monde de profiter de la générosité du monde vidéoludique au travers d'un marathon caritatif de 55 heures dédié à la pratique du "speedrun".



Cette discipline, parfois méconnue dans notre pays, rencontre pourtant un public de plus en plus large depuis quelques années. Cette pratique, liée au jeu vidéo, consiste à atteindre le plus rapidement possible un objectif donné, comme par exemple terminer un jeu.



Chaque nouveau record de la discipline est souvent synonyme de réels exploits de la part des pratiquants de cette branche à part du jeu vidéo. Imaginez l'entrainement et la patience qu'il faut pour terminer Super Mario Bros. en moins de cinq minutes, Super Mario 64 en moins d'une heure quarante ou encore The Legend of Zelda en moins d'une demi-heure !

Orchestré par le streameur français Xavier "Mister MV" Dang, l'événement a donc rassemblé durant plus de deux jours une soixante de "speedrunners" chevronnés au profit de la bonne cause. En plus de la prestation de ces virtuoses de la manette et du clavier, des lots symboliques ont été mis aux enchères afin de gonfler la cagnotte finale.

Résultat des comptes, ce ne sont pas moins de 614.255€ qui ont été récoltés durant l'événement ! De quoi booster l'aide apportée par Médecins du Monde aux plus démunis et amortir ainsi la baisse de dons subie par différentes ONG ces derniers mois.



Si vous avez raté l'événement, il vous est toujours possible de faire un don à Médecins du Monde en suivant ce lien.