Un nombre toujours plus important de personnes utilise leur smartphone afin de jouer à des jeux vidéo. C’est dans ce contexte que des joueurs de plus de 30 pays vont entamer une nouvelle saison du Red Bull Mobile Esports Open (M.E.O), avec deux jeux proposés : Clash Royale et le jeu populaire Hearthstone. Les participants belges s’affronteront lors des qualifications en ligne qui auront lieu le samedi 16 novembre. Le vainqueur belge se rendra en Espagne en février 2020 pour affronter, lors de la finale mondiale, des joueurs de plus de trente pays, et ce, dans le but d’être couronné meilleur joueur du monde sur mobile.

Dans Clash Royale, au cours d’un duel en un contre un, le joueur doit protéger ses trois tours des vagues d’attaque lancées par l’adversaire, tout en essayant de détruire les tours de ce dernier. Pour y parvenir, il convient d’utiliser différentes cartes d’attaque et de défense. Au fur et à mesure de la progression, le joueur accède ainsi à de nouvelles arènes de combat et affronte des adversaires plus forts.

De son côté, Hearthstone est un jeu de cartes à collectionner en ligne et gratuit, développé par Blizzard Entertainment. Hearthstone s’appuie sur la série Warcraft existante en utilisant les mêmes éléments, les mêmes personnages et les mêmes reliques. Les joueurs peuvent choisir entre 9 héros différents issus du jeu Warcraft, ainsi qu’un jeu de 30 cartes, et l’utiliser pour vaincre leur adversaire à l’aide d’armes et de pouvoirs spéciaux. Chaque héros possède des cartes qui ne sont pas disponibles pour les autres héros. Par conséquent, chaque héros développe son propre style de jeu.

Si l’on compare les meilleurs jeux sur mobile, Clash of Clans arrive en tête et Hearthstone suit de près, et comptabilise entre 5 et 10 millions d’installations sur Android. Le succès de l’application mobile auprès de nombreux joueurs est dû au fait qu’il est possible de jouer à n’importe quel moment, et à n’importe quel endroit.

L’an dernier, le Belge Milan Tas a remporté la victoire, et a ainsi eu l’honneur de représenter nos trois couleurs nationales lors de la finale mondiale à Dortmund, en Allemagne, où il a eu l’occasion de jouer une partie de Clash Royale au plus haut niveau contre des finalistes du monde entier. Cette année, notre compatriote sera également présent.

"Je participe certainement à nouveau au Red Bull M.E.O. ! Je ne me sens pas véritablement en meilleure forme que l’an dernier, mais j’ai sympathisé avec un analyste Pro-Clash-Royale qui travaille pour de grandes équipes à Los Angeles, et qui m’aidera à me préparer en vue des qualifications belges. Mon moment préféré lors de la finale mondiale, c’est lorsque j’ai pu jouer en streaming, c’était tellement palpitant !", nous explique Milan Tas.

À l’issue des qualifications en ligne du 16 novembre, les 16 meilleurs joueurs se retrouveront le dimanche 17 novembre, et tenteront alors de décrocher le ticket en vue de pouvoir participer à la finale mondiale en Espagne. Pour participer au concours, il faut avoir 16 ans ou plus, et s’inscrire sur www.redbull.be/MEO.#RedBullMEO