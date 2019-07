Plus petite, sans béquille dorsale et livrée sans station d'accueil (oubliez donc le jeu sur téléviseur) : la Switch Lite est née. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'une version allégée et 100% portable de la console hybride à succès du Big N, la Switch, dévoilée en 2017.

Par rapport à sa grande sœur, la Switch Lite n'aura pas de "Joy-Cons" détachables et intégrera un écran tactile plus petit (5,5 contre 6,2 pouces).

L'ensemble du catalogue Switch sera évidemment jouable sur Switch Lite.

Nintendo promet une meilleure autonomie, sans rentrer dans les détails. La Switch Lite sera proposée en trois coloris : jaune, turquoise et gris et jaune. Elle nous est promise sous la barre des 200 dollars (le tarif officiel n'est pas encore confirmé pour la Belgique, mais elle devrait s'afficher à 199 €) et sera disponible à partir du 20 septembre 2019.