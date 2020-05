Quarante ans déjà ? Le temps passe si vite… Pourtant, si je n’avais pas cassé la manette de jeu de la console Atari de mon pote Philippe, je serais peut-être encore occupé à tenter de dépasser mon record précédent en croquant, ici et là, les petits fantômes gloutons du jeu Pac-Man. J’ai eu de la chance, le… truc (pour ne pas dire le virus) m’a lâché. Mais d’autres n’ont jamais émergé, et de nouveaux plongent encore, après autant de temps et de progrès dans le domaine du jeu vidéo. Aujourd’hui, on trouve le jeu en de multiples versions gratuites ou assorties d’achats intégrés sur smartphones. Même Google dont les fondateurs ont connu le jeu quand ils étaient gamins, propose une version "Doodle" tout à fait acceptable… et tout aussi addictive. Le machin à ne pas approcher en période d’examens !

(...)