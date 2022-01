Plombées par la pandémie, la PS5 et la Xbox Series S/X auraient normalement dû tout écraser sur leur passage. Mais l'année 2022 pourrait - enfin - faire basculer le monde du jeu vidéo dans une nouvelle ère.

A refaire, pas sûr que Sony et Microsoft choisissent la même stratégie. En novembre 2020, les deux géants du jeu vidéo décidaient de lancer, quasiment simultanément, leur console next gen, censées envahir nos salons au plus tard pour les fêtes. Plus d’un an après leur sortie, la PlayStation 5 et la Xbox Series X restent pourtant quasiment introuvables dans le commerce. La faute à la crise sanitaire et une pénurie des semi-conducteurs qui a impacté toute la production. Aujourd’hui, pour espérer en acquérir, il faut soit rivaliser de réactivité pour s’arracher les modèles mis en vente dans le commerce, soit payer le prix fort sur les sites de seconde main.

Un fiasco ? Pour ceux qui sont toujours à la recherche de leur exemplaire, certainement. Pour Sony et Microsoft, pas forcément.