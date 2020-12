Ce n'est pas un scoop, Riot Games sort de plus en plus de sa zone de confort vidéoludique pour s'essayer à d'autres arts.



La musique, au travers de sa branche Riot Music, en est le parfait exemple ! On lui doit notamment la création et le management du groupe virtuel de pop K/DA regroupant plusieurs personnages du jeu League of Legends.



Cette fois, en partenariat avec Amazon, c'est carrément un festival virtuel de musique et d'art expérimental qui s'apprête à voir le jour le 15 janvier prochain ! Surfant sur la vague du moment, lancée par Fortnite et ses concerts virtuels épiques (on se souvient de la prestation de Travis Scott suivie par plus de douze millions de joueurs), les deux sociétés comptent bien mettre à profit leur expérience pour proposer un spectacle digne de leur réputation.



C'est ainsi que la première édition du wwFest Valorant sera lancée le mois prochain. Diffusée en direct sur la chaîne Twitch d'Amazon, Crown Channel , elle mettra en scène des musiciens, des artistes et des danseurs sur un fond numérique inspiré de Valorant.



Des noms tels que ARMNHMR, Moore Kismet ou encore Whipped Cream ont déjà été annoncés par les organisateurs, ceux-ci précisant qu'il ne s'agit que de la partie visible de l'iceberg !

© Amazon

Afin de vous immerger totalement dans l'ambiance, l'ensemble du show sera filmé à partir de drones simulant le point de vue de différents agents de Valorant comme Raze, Reyna, Phoenix, Killjoy ou encore la bondissante Jett.



Riot a expliqué que le flux de chaque agent sera adapté pour refléter leur attitude, leur culture et leur style. Ainsi, en passant d'un point de vue à l'autre, chaque spectateur pourra vivre une expérience unique de l'événement.

Après le festival, le staff de Crown Channel vous rediffusera les meilleurs moments de ce wwFest Valorant en vidéo à la demande. Il vous sera alors possible de vous replonger dans l'ambiance sous un autre angle de vue !



© Amazon

Malheureusement, aucun horaire n'a encore filtré de la part des organisateurs concernant le début de l’événement ou encore les horaires de passage des artistes. Nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir au courant dès que l'information sortira !