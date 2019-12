Disney +: Seuls les enfants pourront participer à Star Wars : Jedi Temple Challenge en 2020.

Même si elles n’ont pas anticipé sur le plan marketing le phénomène Baby Yoda, il faut reconnaître aux équipes dirigeantes de Disney un flair certain ces dernières années.

Dans le top 6 mondial de l’année, elles ont réussi à placer pas moins de cinq films. Et encore, le sixième, Spider-Man : Far From Home, est lié à l’univers Marvel même si les droits en sont détenus par Sony. Quant au lancement de Disney +, il dépasse toutes les espérances. L’objectif de huit millions d’abonnés d’ici la fin de l’année sera pulvérisé. Début décembre, rien qu’aux États-Unis, le nombre de souscripteurs dépassait déjà les quinze millions.

Un succès très fortement lié à l’engouement autour de la nouvelle série Star Wars, The Mandalorian. Baby Yoda a déjà fait craquer la planète entière, tandis que les fans purs et durs se disent unanimement emballés par cette nouvelle aventure totalement dans l’esprit de la trilogie originale.

Histoire de capitaliser encore un peu plus sur la saga qui a quand même coûté quatre milliards de dollars lors de l’achat de Lucasfilm, les pontes de Disney viennent d’annoncer un nouveau projet censé booster encore davantage Disney +. À savoir un jeu télévisé basé sur l’univers de La Guerre des étoiles.

Intitulé Star Wars : Jedi Temple Challenge, il sera réservé exclusivement aux enfants, amenés à faire leurs preuves avant de pouvoir se rêver en chevaliers Jedi. "Ce show ne ressemblera à aucun autre réservé aux kids, explique le directeur de la programmation , le bien prénommé Mickey Capoferri. Les différents défis permettront de tester la connexion des padawan à la Force en immersion dans trois lieux - une planète forestière, l’intérieur d’un croiseur stellaire Jedi et un temple Jedi. Ce sera amusant, drôle, et la compétition sera excitante."

La voix de Jar Jar Binks aux commandes

On suppose qu’ils devront manier le sabre laser, mais aucune précision n’a été apportée quant aux "obstacles angoissants" proposés par le côté obscur de la Force ou les déplacements en hyperespace. Tout au plus sait-on que leur maître Jedi sera incarné par Ahmed Best, très connu outre-Atlantique pour avoir doublé le controversé Jar Jar Binks. Et, naturellement, un droïde participera à l’animation.

Il reste à voir si la Force (et surtout, les abonnements) sera avec ce nouveau concept.