Elle l'a prouvé à de nombreuses reprises, la communauté du gaming au sens large a le coeur sur la main. De nombreux événements caritatifs liés au monde du jeu vidéo et du streaming voient le jour régulièrement ces dernières années et ne cessent de battre des records !

Ce lundi, c'était au tour de Tarmac, la plateforme digitale de la RTBF destinée aux 15-25 ans, de mettre sa pierre à l'édifice en organisant sa propre session de streaming caritatif.



Viva for Life, l'initiative de la première chaine publique de Belgique, bat actuellement son plein et récolte des fonds pour lutter contre la pauvreté infantile. C'est donc tout naturellement vers cette cause que "Tarmac for Life" a également décidé de se tourner pour son événement.



Afin de réunir un maximum de personnes autour de cette belle initiative, les organisateurs ont décidé de faire appel à des personnalités et influenceurs du monde du streaming. C'est ainsi qu'une dizaine de streameurs venant des deux plus importantes communautés francophones du moment, La Squadz (LS) et JobLess (JL), se sont alliés le temps d'une soirée pour la bonne cause.

Chaque participant a donc pris l'antenne hier soir, dès 20h00, sur sa chaîne Twitch personnelle afin de proposer son contenu habituel mais également de nombreuses surprises, le tout en sollicitant sa communauté à faire des dons. Toute cette belle aventure a été chapeautée et animée par le Belge Adil "Adz" Kamel, ambassadeur de la Team Vitality, et son compère français Issam "Kouto" Taguine, ambassadeur de la Team MCES.

Après plus de trois heures de show et de défis en tout genre, "Tarmac for Life" aura finalement rapporté plus de 7.300€ de dons !



Bravo à tous les participants et à nos confrères de chez Tarmac pour cette magnifique initiative !