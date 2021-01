La nouvelle année s'annonce d'ores et déjà radieuse pour la plateforme de streaming Twitch. Après une année 2020 déjà florissante, en partie grâce au confinement, le géant américain a vécu un nouveau record hier soir !



L'un de ses membres, le streameur espagnol "TheGrefg", a en effet pulvérisé le record de spectateurs sur sa chaîne personnelle ! Précédemment détenu par l'Américain Tyler "Ninja" Blevins avec 667.000 viewers, celui-ci s'élève désormais à 2,4 millions ! Cela représente plus du double de la meilleure audience belge de 2020 accordée à l'édition spéciale du journal télévisé de la RTBF diffusé le 17 mars.



Ce chiffre est tellement ahurissant qu'il est immédiatement remonté aux plus hautes sphères de la société violette qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter.

L'exploit est tel que le vice-président et co-fondateur d'Epic Games (studio à la tête de Fortnite), Mark Rein, y est également allé de son petit Tweet :

Vous vous demandez probablement quel contenu a pu générer un tel succès. Eh bien, il s'agit tout simplement de la présentation exclusive d'un nouveau skin créé à l'image du streameur hispanophone et disponible en jeu.

Après avoir teasé l'événement, "TheGrefg" a donc présenté à ses millions de spectateurs ledit costume avant de terminer par quelques sessions de jeu. Petit clin d'oeil, c'est avec le skin du précédent détenteur du record, "Ninja", qu'il a évolué pour l'occasion.

© Epic Games

Fort de ce nouveau record et à l'heure où nous écrivons ces lignes, le jeune homme possède désormais plus de 6,3 millions d'abonnés sur sa chaîne Twitch, et la rediffusion de son live d'hier soir comptabilise plus de 25,1 millions de vues !