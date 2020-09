Voilà le genre d'enquête qui devrait donner à plus d'un fan de jeux vidéo l'envie de mordre sauvagement sa manette. Les équipes de 10Casinos.com ont envoyé un questionnaire en 29 points à 964 joueurs britanniques, avant de fournir les réponses à des psychologues professionnels.Sur base des résultats, ils ont établi la liste des jeux les plus "toxiques", en ce sens qu'ils engendrent le plus de réactions agressives physiques ou verbales, de l'angoisse et de l'animosité.

Les grands "gagnants", si l'on ose dire, sont Battlefield (qui engendre le plus de réactions agressives dans toutes les catégories sauf l'animosité), Call of Duty - Modern Warfare (deuxième dans toutes les réponses agressives et premier en animosité) suivi de FIFA.

De manière assez surprenante, Animal Crossing, réputé comme jeu relaxant, occupe la quatrième place globalement. Selon les réponses obtenues, il engendre plus de comportements physiquement agressifs que Grand Theft Auto. Autre résultat étonnant: ce sont les fans de Minecraft qui se montrent le plus hostiles par rapport à ce qui se déroule à l'écran.

L'étude montre aussi que ces formes de violence augmentent considérablement dans une tranche de 11 à 20 heures passées devant les consoles par semaine. Et cela, dans les quatre catégories. Durant cette période, les hommes se montrent nettement plus désagréables avec leur entourage que les femmes (+ 19 %).

Mais qu'entend-on par réaction violente ? Dans la plupart des cas, il s'agit de bris de matériel: jet de manettes, coups dans les écrans, disques brisés. Mais ici aussi, les différences sont importantes: les hommes présentent 55 % de risques supplémentaires de dégâts que les joueuses.

Avec tout ça, on en oublierait presque que jouer est un plaisir...