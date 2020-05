Apparu dans les années 70 en parallèle avec l‘évolution des jeux informatisés, le vidéo poker s‘est imposé peu à peu dans les casinos terrestres. On retrouve le premier vidéo poker au début des années 80 sous l‘appellation Draw Poker. De nos jours, c‘est l‘un des jeux les plus prisés que ce soit dans les casinos terrestres ou en ligne. Découvrez les détails du vidéo poker dans cet article.

Le fonctionnement du vidéo poker

Le vidéo poker fait partie de ces jeux en ligne qui ont su conquérir beaucoup de fans. La raison est simple : les mises sont particulièrement flexibles et le principe de jeu reste facile à comprendre. Le joueur obtient cinq cartes. Si la combinaison de la machine à sous est le résultat du hasard, celle du vidéo poker requiert un minimum de réflexion de la part du joueur. Il revient à ce dernier de garder certaines cartes pour obtenir la meilleure combinaison et ainsi assurer le maximum de gain possibles pour obtenir la meilleure combinaison et ainsi assurer le maximum de gain possible.

Les combinaisons de cartes gagnantes au vidéo poker

Voici donc une liste des combinaisons gagnantes par ordre croissant :

Paire ;

Double paire ;

Brelan ou trois cartes de même valeur ;

Quinte ou une suite de 5 cartes ;

Couleur ou 5 cartes de même couleur ;

Full ou main pleine ;

Carré ou 4 cartes de même valeur ;

Quinte Flush ou suite de 5 cartes de même couleur (6, 5, 4, 3, 2) ;

Quinte Flush Royale ou suite de 5 cartes de même couleur (As, K, Q, J, 10).

C‘est au joueur de vidéo poker d‘effectuer sa mise, puis de garder ou non les cartes qu‘il obtient du dealer. Des sensations garanties, car seul le hasard définit l‘obtention de meilleures cartes. En même temps, le choix du joueur est primordial durant le jeu de vidéo poker. C‘est aussi ce qui différencie ce jeu de la plupart des machines à sous.

Les différentes sortes de vidéo poker

Depuis le premier vidéo poker, la manière d‘y jouer a évolué. Ainsi sont nées des différentes sortes de vidéo poker. Le principe reste le même : obtenir une combinaison de 5 cartes avec la plus haute valeur. La principale différence réside dans les combinaisons gagnantes et aussi dans la présence ou non du Joker. Joker Poker, Jacks or Better, Deuce Poker comptent parmi les variantes les plus populaires. Vous pouvez trouver ces jeux de vidéo poker sur betFIRST Casino.

Jouer au vidéo poker sur betFIRST Casino

Le vidéo poker en ligne a conquis de nombreux joueurs, surtout avec l‘extension rapide des casinos virtuels. En effet, les joueurs de casino en ligne n‘ont pas besoin de gros budget pour s‘y divertir, contrairement aux casinos terrestres qui exigent souvent des mises élevées. Pourtant, les gains sont très intéressants : des milliers ont déjà raflé d‘immenses cagnottes en jouant à des jeux de cartes derrière l‘écran de leurs PC, tablette ou smartphone.

Sur betFIRST Casino, vous avez un large choix de vidéos poker avec une multitude de variantes comme Magic Poker, Turbo Poker ou American Poker.

