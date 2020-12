Depuis le 23 novembre dernier, les joueurs de World of Warcraft du monde entier ont pu entamer leur périple dans l’au-delà d’Azeroth grâce à Shadowlands, la huitième extension du MMORPG phare de Blizzard Entertainment.



Aujourd’hui, l'éditeur a annoncé que le jour de son lancement, plus de 3,7 millions d’exemplaires ont été vendus à travers le monde ! Cet exploit lui vaut le record du jeu PC détenant le volume de ventes le plus rapide de toute l’histoire de l’industrie, téléchargements compris.

La société américaine se succède à elle-même puisque le précédent record appartenait à Diablo III. Celui-ci s'était alors vendu à 3,5 millions d'exemplaires le jour de sa sortie officielle.

Mais Shadowlands a également permis à Blizzard de battre d'autres records en interne. Les mois qui ont précédés et les jours qui ont suivi la sortie de l’extension, le nombre d'abonnements d'un mois ou plus n'a jamais été aussi élevé, et ce, depuis plus de dix ans ! Enfin, le temps de jeu total en Azeroth a presque doublé par rapport à la même période l'an passé. Le nouveau contenu et le deuxième confinement y sont évidemment pour beaucoup.



© Blizzard

"Découvrir cette dimension inédite de l’univers de Warcraft en compagnie de millions d’autres joueurs à travers le monde a été un très grand moment. Cela est d’autant plus gratifiant de recevoir leurs commentaires enthousiastes tandis qu’ils découvrent les fonctionnalités et le contenu inédits dévoilés dans Shadowlands, qu’ils explorent les nouveaux aspects de leurs personnages au travers des congrégations ou qu’il s’agisse de leurs tout premiers instants en jeu, dans les confins de l’Exil. Et nous ne comptons pas en rester là." a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment.

Les joueurs ne sont d'ailleurs qu'aux prémices de leur périple en Ombreterre ! La première saison de Shadowlands a en effet débuté cette semaine, ouvrant au passage le premier raid de l'extension ainsi que le mode mythique des donjons. La saison du "Joueur contre joueur" (JcJ ou PVP en anglais) a également été inaugurée ce mercredi.



Reste désormais à suivre les chiffres des semaines et mois à venir, une fois que l'engouement de la nouveauté sera passé.