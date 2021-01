Jamais cet ouvrage n’a paru aussi actuel qu’en ce début de XXIe siècle. Le voici à découvrir dans une version graphique qui en impose.

Une première. Il aura fallu attendre plus de 70 ans pour que le IXe art s’attaque à ce monument de la littérature qu’est 1984 de George Orwell. Une première adaptation signée Fido Nesti, artiste brésilien, peu connu chez nous, mais que l’on retrouve régulièrement comme illustrateur dans les pages des magazines américains façon The New Yorker ou Rolling Stone (jolies références, il faut l’avouer) mais aussi dans quelques romans graphiques introuvables chez nous.

Fido Nesti adapte et tente de coller au plus près de l’œuvre originelle avec une mise en page rythmée et un découpage répétitif à souhait. La forme rejoignant ici le fond pour mieux traduire l’ambiance du roman. L’artiste joue avec une gamme de couleurs très réduite. Noir et blanc que souligne ou embrase le rouge. Son roman graphique apparaît immédiatement comme une évidence, des ambiances jusqu’aux physiques des personnages qui semblent sortis tout droit de la pensée d’Orwell.