Le poète et écrivain néerlandais, Remco Campert, est décédé, dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 92 ans, dans sa ville natale d'Amsterdam, a indiqué lundi son éditeur au nom de la famille.

Décès du poète et écrivain néerlandais Remco Campert à l'âge de 92 ans

Remco Campert s'est fait connaître avec le livre Het leven is vurrukkulluk (La vie est une bénédiction), qui est sorti en 1961 et pour lequel il a notamment reçu le P.C. Hooft Award, un des prix de littérature les plus prestigieux attribués aux Pays-Bas.