"J'ai cru que j'allais mourir": Odile Vuillemin raconte ses voyages aux quatre coins du monde dans un premier bouquin

Révélée au grand public dans Profilage et admirée ensuite dans des téléfilms poignants comme L'Emprise, Né sous silence, Un homme parfait ou encore Il est elle, Odile Vuillemin est l'une des actrices françaises les plus populaires de ces dernières années. Quand elle n'est pas sur un plateau de tournage, la comédienne s'adonne à son autre passion, celle des voyages, de la découverte d'ailleurs et surtout de l'autre. Dans Latitude s, son premier livre paru aux Éditions Michel Lafon, celle qui aurait aimé devenir ethnologue ou vulcanologue raconte ses aventures, bien loin du farniente, à New York, au Groenland, en Islande et en Indonésie.

Ce livre a-t-il été écrit à partir de vos carnets de voyage?

"Pas du tout, je n'ai jamais pris de notes. Ce livre a été écrit sur base de photos de voyage et de souvenirs. Comme quoi, j'ai une bonne mémoire. Je suis une personne plutôt pudique. Je ne voyais pas faire un livre du style "moi, ma vie, mon œuvre". Je ne me serais pas sentie légitime pour faire ça. En parlant avec mon éditeur, on s'est donc dit que parler de mes voyages était une bonne idée. Directement, raconter mes expériences au Groenland, en Islande, en Indonésie et à New York a été une évidence. J'avoue avoir adoré l'exercice, rechercher mon style, retransmettre mes émotions. À la fin, c'était addictif. Quand je n'écrivais pas pendant une journée, je ne me sentais pas bien."

Cet appétit pour le voyage, vous racontez l’avoir depuis l’enfance

"J’ai toujours rêvé de voyager mais je ne l’ai fait que très tard. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents n’étaient pas des grands voyageurs. On partait tous les ans en vacances mais on n’allait pas très loin. J’ai vraiment commencé à voyager quand j’ai réussi à gagner suffisamment d’argent avec Profilage. Je me souviens de mon premier vol en avion. Je suis partie aux Seychelles, mon rêve de gosse."

Vous aimez voyager seule. Pourquoi ?

"Ça s’est fait naturellement au début. Je n’avais pas forcément de copine avec qui partir et j’avoue que je n’avais pas plus envie que ça de partir avec quelqu’un. Il faut le budget aussi pour entreprendre ce genre de voyage. Bref, je ne me suis pas posé la question. Quand voyage accompagné, on a le réflexe de rester entre nous. Partir seul favorise les nouvelles rencontres. Ça nous permet de se retrouver avec nous-même, d’apprendre et de décompresser."

Vous êtes-vous sentie changée au retour de chaque voyage ?

"Partir seule, c’est déjà faire le point avec soi-même. Puis, je prends toujours des destinations qui amènent à une réflexion ou à un bouleversement. Je ne vais pas en vacances à Ibiza quoi… Je vais escalader un volcan, dormir sur une calotte polaire. Je fais des trucs challengeant qui me mettent toujours en confrontation avec la nature. Lors de chaque voyage, il y a donc eu une prise de conscience. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas qu’une seule vérité, qu’on a une diversité qui est super enrichissante et qu’on ne protège absolument pas. Notre force, c’est notre différence. Malheureusement, on ne le comprend pas bien. On essaye tous de suivre un courant et de tendre vers l’uniformisation. C’est dommage parce que si on est tous pareils, on n’a plus rien à s’apprendre."

Vous expliquez avoir appris à dire "non" lorsque vous étiez au Groenland.

"Avant d’aller au Groenland, je ne savais pas où étaient mes limites. J’avais plutôt tendance à dire "Je ne le sens pas ce truc-là mais je vais quand même dire que je le fais parce que j’ai peur du qu’en-dira-t-on". En disant "non", on a toujours peur de blesser ou de se faire rejeter. Mais, j’ai vécu des choses tellement extrêmes dans ce pays qu’à un moment, j’ai pris la décision de dire "non". Je devais faire une randonnée toute seule dans la Toundra et je ne le sentais pas. J’ai abdiqué. J’ai demandé à l’agence s’il n’y avait pas un plan B."

À plusieurs reprises, vous avez cru que votre heure était venue…

"J’étais à un endroit où il y a la plus grosse production d’iceberg de l’hémisphère nord. Quand je me suis couchée, le soir, tous les icebergs étaient rangés dans la mer. Plusieurs heures plus tard, je me réveille et là, je remarque que tout avait explosé. Il y avait de la glace partout. Je ne voyais pas comment prendre un bateau dans une situation pareille. Puis, je suis finalement montée dans un bateau mais il fallait se tenir à un kilomètre des icebergs par mesure de sécurité. Vous imaginez ce que c’est un kilomètre ? Et il ne fallait surtout pas se mettre à l’avant du bateau parce que c’était lui qui repoussait la glace… Bref, j’ai cru qu’on allait y passer. J’ai également cru que j’allais mourir à un autre moment. Je me suis couchée un soir et mon lit tremblait. J’avais l’impression que la cabane dans laquelle j’étais allé se détacher du glacier. Je n’avais pas de réseau, pas d’Internet ni de WIFI. Je me suis dit que j’allais finir dans la mer du Groenland sans dire au revoir à mes parents. J’ai eu un grand moment de solitude. J’ai attrapé ma lampe torche et je l’allumais de temps en temps. Ça me rassurait. Toute la nuit, je vérifiais que les autres cabanes ne se décrochent pas du glacier. C’était la panique totale. Je me suis réveillée avec la lampe torche entre les mains !"

Il y a également eu cette histoire de tsunami…

"Que je n’ai pas vu ! Un matin en me levant, j’ai appris qu’une vague de dix mètres de haut avait tout emporté sur son passage pendant la nuit. C’est bizarre d’apprendre ça a posteriori. Ce qui s’est passé dans ma tête était très violent. Je me suis dit que j’ai failli y rester."

Y a-t-il une ville ou un pays que vous avez visité qui vous a donné envie d’y vivre ?

"J’irais bien vivre à Londres. Il y a une certaine liberté d’être que là-bas, je me sens normale. On a le droit d’être qui on veut. On peut se promener avec une plume dans les fesses, personne ne nous regarderait. On accepte davantage la diversité et il y a moins de jugement. C’est une ville plus douce que Paris. Puis, je trouve qu’il y a une énergie dans cette ville qui vous porte. J’y suis allée à des périodes où j’étais vraiment éreintée, où je n’étais pas loin du burn-out. Je partais me promener à 9 heures et je revenais à 21 heures. Je m’y sentais bien."

Pourriez-vous dire que ces voyages vous ont apporté quelque chose dans votre métier d’actrice ?

"Il y a un peu des deux. Si j’ai réussi à faire tous ces voyages, c’est grâce à l’argent que j’ai gagné en tant qu’actrice. Je me suis décidée d’aller en Islande suite au tournage de L’Emprise. Ça faisait sept ans que je voulais y aller mais je n’osais pas. Ce rôle m’a donné le courage de réaliser ce rêve. À l’inverse, je pense que mes voyages ont amélioré l’être humain que je suis. Ces expériences ont donc forcément eu des conséquences sur mon boulot d’actrice."

Exposée à Paris

Les voyages d’Odile Vuillemin ne lui ont pas seulement donné envie d’écrire, ils lui ont également donné le goût de la photographie. Appareil photo à la main en permanence, l’actrice française immortalise les paysages qui s’offrent à elle. “À la base, ce bouquin ressemble à un carnet de voyage où on ne retrouvait que des clichés, des dessins et des croquis, explique-t-elle. Et, finalement, je me suis retrouvée avec 300 pages de mots. Je ne me voyais plus insérer des photos là-dedans donc je me suis dit que j’allais les faire exister autrement.” C’est donc ainsi que les clichés de la comédienne ont été exposés à la Galerie 15 de Paris et ont également été sélectionnés par le Sénat pour être présentés, du 13 au 25 juillet, à l’Orangerie du jardin du Luxembourg. “C’est un peu déstabilisant parce que je viens de me lancer dans deux nouveaux métiers, l’écriture et la photographie. Mais les choses se déroulent avec beaucoup de fluidité”, dit-elle.

Véritable globe-trotteuse, Odile Vuillemin déclare toutefois avoir “d’autres voyages à raconter”. Peut-être dans un tome 2 ? “Pourquoi pas ! Si on me le propose, j’accepterai parce que j’ai adoré l’exercice.” L’actrice pense également à adapter son livre en film. Un projet auquel elle réfléchira davantage après s’être bien reposée. D’ici là, les téléspectateurs pourront la retrouver dans Prométhée, première mini-série fantastique signée TF1 et dans L’homme de nos vies, une mini-série bientôt diffusée sur M6 dans laquelle elle donne la réplique à Jonathan Zaccaï et Héléna Noguerra.