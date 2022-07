Champion olympique oublié, el Ouafi est le héros de deux bandes dessinées

El Ouafi Boughera n'est pas une star de l'athlétisme. Son nom n'est pas en première page des livres d'histoire olympique. Pourtant, cette année, 94 ans après avoir remporté le marathon des Jeux olympique d'Amsterdam, El Ouafi Boughera est au centre de deux bandes dessinées. La première, intitulée Marathon, signée Nicolas Debon, est parue en février chez Dargaud et était centrée sur l'exploit amstellodamois de l'athlète venu de la colonie marocaine.

La seconde vient de paraître chez l’éditeur Michel Lafon dans un format plus compact. Ici, si la séquence sportive est évidemment mise en scène, les auteurs s’intéressent plus généralement à la vie de cet athlète au parcours plus qu’accidenté.

On découvre ainsi le jeune berger El Ouafi chez lui, dans la colonie française juste avant qu’il ne soit mobilisé dans le 25e bataillon des tirailleurs algériens et envoyé dans les tranchées sur le front picard.

©D.R.

C’est là que le jeune homme démontrera ses premières aptitudes de course qui lui vaudront d’être régulièrement envoyé seul sur le front pour ramener des blessés. Des courses sous le feu ennemi, de véritables parcours d’obstacles avec des hommes blessés sur les épaules. El Ouafi va sauver plusieurs vies. Mais il n’en retirera aucune gloire. Sitôt la guerre terminée, il est envoyé dans la Ruhr où la France victorieuse se rembourse de ses efforts de guerre en ponctionnant le charbon allemand. El Ouafi tombe entre les mains d’un lieutenant passionné de course à pied qui flaire le talent de sa jeune recrue. Il va "l’entraîner à la dure". Des conditions inhumaines malgré un vrai respect pour l’athlète. C’est ce lieutenant qui va inscrire El Ouafi à son premier championnat de France. La carrière est lancée. On suit l’itinéraire de cet athlète hors norme, hirsute, haut comme trois pommes, épais comme un épi de blé, devenu ouvrier aux ateliers de Renault avant de décrocher l’or olympique à la surprise générale à Amsterdam en 1928.

Après ce sacre, le héros se retrouve embarqué pour les États-Unis où il devient une attraction de cirque, défiant à la course différents animaux. El Ouafi rentrera à Paris avec une petite cagnotte qu’il pensera investir dans une bonne affaire qui n’est autre qu’une arnaque montée par deux escrocs. L’homme se retrouve loin de sa terre natale, sans le sou, sans reconnaissance de la patrie.

Il mourra assassiné en plein Paris en 1959. Une trajectoire exceptionnelle qui a séduit Jamel Debbouze qui a acheté les droits d'adaptation au cinéma de la bande dessinée L'or d'El Ouafi.

Carcenac - Saint-Dizier - Girard : L’or d’El Ouafi, Ed. Michel Lafon.