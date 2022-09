"Les chroniques de Bond street", le dernier roman de Marion McChesney, romancière écossaise à succès décédée en 2019

L'ouvrage a été traduit de l'anglais et paraît aux éditions Albin Michel. Écrit sous pseudonyme, il est l'oeuvre d'une romancière qui a connu le succès dans le genre policier et donné lieu à une série télévisée.

Parution aux éditions Albin Michel du roman "Les chroniques de Bond street", traduit de l'anglais. L'auteure Marion McChesney (1936-2019) était une romancière écossaise à succès. On lui doit de nombreux romans policiers et notamment les aventures d'Agatha Raisin qui a donné lieu à une série télévisée. Elle a écrit ce roman sous son pseudonyme de M.C.Beaton.

Nous sommes au 19e siècle en Angleterre, sous la Régence, période s’échelonnant entre 1811 et 1820, le futur roi George IV assure la gestion des affaires du royaume car son père, le roi George III, souffre de démence.

Lady Fortescue est une veuve septuagénaire qui vit dans une vaste demeure sur Bond street à Londres qu’elle ne parvient plus à entretenir. Elle n’a plus les moyens de payer ses domestiques dont elle ne veut toutefois pas se séparer. Jaillit alors l’idée de se mettre avec d’autres infortunés comme elle et transformer la demeure en un hôtel.

Bond street est aujourd’hui une artère abritant de nombreux magasins de luxe et l’une des rues les plus chères au monde.

L’hôtel "Au parent pauvre" devient vite un lieu chic de la capitale britannique où l’on se presse. Le neveu de Lady Fortescue, le duc de Rowcester, ne voit pas cette affaire florissante d’un bon œil et se donne pour objectif de fermer les lieux… avant sa rencontre avec la charmante cuisinière des lieux Harriet James.

Si vous serez plongé dans une atmosphère similaire à celle de la série à succès "La chronique des Bridgeton". Tous les ingrédients du style so British et de son humour s’y retrouvent. Un second tome en français paraîtra fin septembre.

"Les chroniques de Bond street", M.C.Beaton, Albin Michel, 2022, 363 p.