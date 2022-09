“On m’a souvent dit que j’étais laide”: Amélie Nothomb se confie sur ses blessures

"Le livre des soeurs" (éditions Albin Michel) est en fait une fausse autobiographie d'Amélie Nothomb et de sa soeur aînée Juliette Nothomb. L'auteure belge à succès revient avec un livre très personnel vu qu'il s'attaque à ses propres blessures enfantines. "On a tous sa croix, confesse Amélie Nothomb, ce lundi matin, dans Télématin. Moi, c'était le mot laide. J'ai porté cette croix pendant très longtemps et je la porte encore. Ce n'est en aucun cas un traité de martyrologie enfantine, mais ce que je veux montrer c'est qu'il y un moyen de dépasser ça".

Interrogée sur ce livre par nos confrères de Moustique, Amélie Nothomb en avait également touché un mot, lorsque le magazine belge demandait à l'amoureuse des mots quel était justement le mot le plus blessant pour elle. Sa réponse? "Il y en a quelques-uns, mais je dirais 'laide'. On me l'a beaucoup dit…" Si le journaliste avait du mal à y croire, la romancière insiste. "Si, si, je vous assure. Ça fait très mal." Et de conclure qu'elle est sortie de cette douleur aujourd'hui mais "il en reste quelque chose."