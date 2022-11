Bono présent lors des attentats de Paris et Nice en 2015 et 2016 : "Nous entendons des coups de feu dehors, un bruit que je n’oublierai jamais"

S’il est beaucoup question de rencontres dans Surrender : 40 chansons, une histoire, les mémoires de Bono disponibles en français chez Fayard depuis le 1er novembre, le chanteur raconte également deux moments tragiques parmi d’autres. Il y a d’abord l’annulation des concerts de U2 (ils ont en réalité été reportés) qui devaient avoir lieu les 14 et 15 novembre 2015. En cause : les attentats commis à Paris contre le Bataclan, le Stade de France et les terrasses de cafés le 13 novembre. Présent à Paris au moment des faits, il explique comment les membres du groupe ont été exfiltrés alors qu’ils répétaient sur scène lors de ce jour de relâche car les autorités pensaient que les terroristes voulaient s’en prendre aux salles de concerts. “De retour à l’hôtel, tout le monde se réunit dans ma chambre, volets clos, et nous entendons des coups de feu dehors – un bruit que je n’oublierai jamais. Les chaînes d’info parlent d’un massacre parmi les spectateurs […] Personne ne dit tout haut ce à quoi nous pensons tous : ça aurait pu être notre public.”

Les mémoires de Bono font 677 pages... ©D.R.

Rebelote moins d’un an plus tard. Bono était dans un restaurant à Nice lorsqu’un terroriste a massacré 86 personnes avec un camion sur la Promenade des Anglais, le 14 juillet 2016. “Alors que nous nous demandons ce qui se passe, nous remarquons un crescendo de cris et de vociférations. Une foule paniquée se rue dans notre direction en provenance de là où nous nous trouvions quelques instants plus tôt […]. Nous sommes pris au milieu de quelque chose d’anormal et d’inquiétant. On perçoit la terreur. J’attrape ma famille et la pousse dans le restaurant […]. Je me mets à crier des instructions aux clients, si ridicule que ça puisse paraître.”