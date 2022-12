"Fais nous voir tes baloches, Patoche!": le nouvel hymne de Patrick Sébastien, le "Grand Jojo français"

"On me dit parfois que je suis le Grand Jojo français et j'en suis fier", nous confesse le roi de la fête made in France. Le prochain album de l'interprète de "La Fiesta", des "Sardines" ou du "Petit bonhomme en mousse" s'apprête d'ailleurs à sortir un nouvel album, Patoche potache. "Dans mon public, il y a des gamins entre 14 et 22 ans qui connaissent tout par cœur et certains mômes au premier rang m'ont un jour balancé : 'Fais-nous voir tes baloches, Patoche !' J'ai donc une nouvelle chanson qui commence comme cela : 'Un soir que j'étais sur la scène, une bande de jeunes cons ont tenu des propos obscènes pour que j'en fasse une chanson, il n'en est pas question !' Et derrière, je fais : 'Fais-nous voir tes baloches, Patoche'! Je suis sûr que je vais rentrer sur scène et les mômes vont me chanter ça (sourire) !"