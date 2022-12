D’un film avec Jackie Chan à Demain nous appartient : les astuces réussites de Lorie

“Je n’aime pas le mot échec, plutôt expérience, insiste Lorie Pester qui vient de publier C’est pas (si) compliqué !. Et il est vrai qu’en France, le mot échec est un mot négatif alors qu’aux USA, se planter est très important. Surmonter un échec, c’est l’analyser. On ne peut pas toujours tout réussir non plus. Il faut essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là.” Ou quand, aussi, sortir de sa zone de confort est un atout pour l’interprète de Sur un air latino et Week-end. “La loi de l’attraction est très importante pour moi, elle m’aide au quotidien. Comme quand j’ai dû chercher la crèche de ma fille que je ne trouvais pas. J’ai alors visualisé la chose et, dès le lendemain, j’ai trouvé la crèche parfaite dont je rêvais ! Idem quand j’avais sorti mon album un peu plus acoustique et plus intime. J’avais dit à mon équipe : il faut que je retourne dans le quotidien des gens, que ce soit via internet, la télé ou les réseaux sociaux mais il faut que tous les jours les gens me voient. Trois jours après, TF1 m’appelle pour être dans une quotidienne !” Qu’en est-il, justement, de son rôle dans la série Demain nous appartient ? “La fiction est en pause durant la Coupe du monde quant à Lucie… il n’est pas impossible qu’elle revienne à tout moment, conclut-elle, souriante, sur son rôle de lieutenant tombé d’une falaise. Elle a sauté mais on n’a pas retrouvé le corps… Pour l’instant, elle vagabonde (sourire) !” Un peu comme elle (Léo Mattei, brigade des mineurs, etc.) dans les fictions.