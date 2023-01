Parmi ses œuvres les plus connues, figure "The Life and Loves of a She-Devil", adapté au cinéma sous le titre "She-Devil, la diable" par Susan Seidelman et dans lequel Ruth (interprétée par Roseanne Barr) tente de se venger de son mari, qui la trompe avec Mary Fisher (Meryl Streep), une séduisante romancière.