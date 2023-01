L’écrivain Michel Houellebecq devient acteur porno (VIDEO)

Mise en ligne il y a une semaine, la bande-annonce (où on le voit dénudé) cumule déjà plus de 50.000 vues sur Youtube. En voix-off, le réalisateur Stefan Ruitenbee explique avoir échangé par e-mail avec l’auteur de Soumission, des Particules Élémentaires et de La Carte et le Territoire récompensé par le prix Goncourt en 2010. “Il m’a écrit que son voyage de noces prévu au Maroc avait été annulé. Les gens ont peur qu’il soit kidnappé par des terroristes extrémistes.” Une hypothèse rappelant “L’enlèvement de Michel Houellebecq”, film de Guillaume Nicloux dans lequel l’auteur est kidnappé par des gens du voyage.

Au lit avec une prostituée et validé par son épouse

”Sa femme avait passé un mois pour arranger des prostituées à l’avance. Et maintenant tout s’écroulait”, continue la voix off lorsqu’on le voit au lit avec une prostituée avant d’enlacer et embrasser cette dernière. “Je lui ai dit que je connaissais plein de filles à Amsterdam qui coucheraient avec le célèbre écrivain par curiosité. J’arrangerais l’hôtel pour lui si j’avais la permission de tout filmer.”

Alors documentaire ou fiction ? Le collectif KIRAC est en tout cas connu pour ses productions controversées abordant “la quête de l’amour, sous la forme de la vérité”. Sa démarche politique semble évidente à en croire le collectif sur son site internet : “La vérité ne peut émerger et n’émergera que d’une discussion raisonnable et de la critique”. Dans une vidéo précédente, une certaine Jini Jane, se présentant comme une femme de gauche, se faisait d’ailleurs filmer au lit avec le philosophe conservateur de droite Sid Lukkassen afin de le “convertir”. Objectif similaire avec l’écrivain ? Réponse le 11 mars lors de la diffusion de ce court-métrage porno hollandais.