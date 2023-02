Loïc Nottet sort son premier bouquin : “J'ai peur pour les générations futures"

Avec deux albums à son actif - le troisième sortira dans les prochaines semaines et comprend les titres Mélodrame ou encore Danser -, une victoire à, une expérience de coach danset une collaboration avec la maison Natan, on a l’impression qu’à seulement 26 ans, Loïc Nottet a déjà vécu plus de mille vies. Ce jeudi, l’artiste belge, qui sera bientôt de passage au Cirque Royal de Bruxelles, rajoute une corde à son arc en sortant...