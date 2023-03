40 ans après la mort d'Hergé, Patrice Leconte veut poursuivre les aventures de Tintin au cinéma avec Les bijoux de la Castafiore: "Cela se fera!"

Voici 40 ans, le 3 mars 1983, nous quittait un des plus grands génies de la bande dessinée. Dont les albums de Tintin continuent de se vendre extraordinairement bien partout dans le monde.

Triste journée pour tous les amateurs de bandes dessinées. Ce vendredi 3 mars, tout le neuvième art pleurera les 40 ans du décès d’un de ses plus grands génies, Hergé. L’occasion pour les bédéphiles de 7 à 77 ans de se replonger dans les 24 albums du pape de la ligne claire, et de se laisser à nouveau envahir par cette douce sensation enfantine ressentie lors de la lecture des aventures de Tintin. Car même si plus aucune nouveauté n’est sortie sur papier depuis la parution, en 1986, de l’album inachevé, Tintin...