L’autobiographie de Florent Pagny annoncée pour le mois d’avril

Elle paraîtra chez Fayard et intervient alors que l’inquiétude renaît du cancer qu’il combat depuis un an.

Alors que ses propos dans l’émission 7 à 8 sur une éventuelle récidive du cancer inquiètent ses fans, on a apprend que Florent Pagny sortira le 5 avril son autobiographie. Intitulée Pagny par Florent, elle sera publiée par les éditions Fayard qui l’ont annoncé sur leur compte Instagram. “À l’aube de ses soixante ans, Florent a voulu ce livre et failli ne pas le faire, tant la tâche s’annonçait ardue pour cet artiste aussi sensible que puissant, explique l’éditeur. Cependant, il est trop tard que pour renoncer lorsque la machine à se souvenir s’est mise en marche.”

Le chanteur dont le franc-parler est de notoriété publique va donc se raconter dans cet ouvrage. Il se dévoile à livre ouvert, précise Fayard. Il “n’oublie rien de son passé d’enfant hyperactif, de ses rêves de gosse, des claques et des larmes, des très hauts et des très bas, des amours, et amitiés passionnelles.” Le communiqué cite des noms : Vanessa Paradis, bien entendu. Mais aussi Johnny Hallyday, Coluche, Philippe Starck… Et celle qui partage actuellement sa vie, sa femme Azucena, "un double dont il est indissociable depuis trente ans".

Inutile de dire que beaucoup de monde attend aussi à ce qu’il s’exprime à propos de cette sérieuse tuile qui lui est tombée dessus et qu’il a révélée en janvier 2022 : son cancer du poumon... Inopérable. L’automne dernier, le chanteur a subi six chimiothérapies et un mois de traitement par rayon rappelle Le Figaro. Malgré cela, un ganglion susceptible d’être synonyme de rechute a récemment été détecté, comme il l’a expliqué dans l’émission 7 à 8 sur TF1 dimanche dernier.