Par Toutatis, ils sont fous ces Romains. Malgré des baffes distribuées généreusement par les irréductibles Gaulois, dans les camps de Petibonum, Laudanum, Babaorum et Aquarium, après des années de déprime à espérer une mutation dans n’importe quelle contrée barbare, les légionnaires ont le sourire ! Et cela, sans avoir recours à la moindre potion magique. Pire encore : cette pensée positive, imposée par Jules César en personne et personnifiée par un iris blanc, commence à faire tache d’huile dans le village plus habitué aux bagarres qu’aux formules de politesse comme “La lassitude est une mauvaise herbe à ne pas cultiver”, “Mangez avec parcimonie et votre corps vous dira merci”, comme le dévoile la planche annonce… qui ne se trouvera pas dans l’album.

Tiré à cinq millions d’exemplaires, L’iris blanc devrait faire le bonheur des libraires et des fans d’Astérix dès le 26 octobre prochain. “J’avais envie d’un album plutôt centré sur le village et ses alentours, explique Fabcaro, le remplaçant de Jean-Yves Ferri au scénario. J’aime particulièrement les albums d’Astérix où un élément extérieur s’introduit dans le village et en perturbe l’équilibre, et observer la réaction des villageois, avec leur mauvaise foi légendaire. Et puis c’était l’occasion d’aborder en filigrane un phénomène de société contemporain…”

Un gros coup de mou en vue pour Abraracourcix. ©2023 Les Editions Albert René

D’évidence, si Panoramix et Astérix se montrent assez sceptiques par rapport à cette nouvelle mode, c’est Abraracoucix, le chef, qui en souffre le plus. “Oui, là il faut avouer qu’on l’a connu plus en forme. Cette méthode positive n’est pas sans impact sur nos amis gaulois et ne fait pas que des heureux. C’est le cas de notre chef qui va traverser une crise…”

Comme à l’époque d’Obélix et compagnie, qui avait vu l’entente se fissurer entre les ripailleurs brailleurs, chacun va être amené à choisir son camp, pour ou contre la pensée “New Age”. Voilà qui promet.

Cette planche-annonce ne figuera pas dans l'album. ©2023 Les Editions Albert René

Mais au fond, pourquoi avoir intitulé l’album de la sorte ? “L’Iris Blanc est le nom d’une nouvelle école de pensée positive, venue de Rome qui commence à se propager dans les grandes villes, de Rome à Lutèce, conclut Fabcaro. César décide que cette méthode peut avoir un effet bénéfique sur les camps romains autour du célèbre village gaulois. Mais les préceptes de cette école exercent aussi une influence sur les villageois qui croisent son chemin… La planche annonce publiée en décembre vous a d’ailleurs donné un avant-goût de ses effets ! Je cherchais un titre dans l’esprit de Goscinny et Uderzo où le thème est souvent incarné dans un objet physique ou une personne (Le Chaudron, Le Devin, Le Grand fossé, Le Bouclier Arverne, La Serpe d’or…). Ici, l’iris est le symbole la bienveillance et de l’épanouissement, ou c’est tout du moins ce que l’on espère…”