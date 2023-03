François Coune, influenceur belge littéraire, publie son 1er livre: "Je suis ravi de faire bouger un peu les codes de la culture et de la littérature"

En marge de la Foire du Livre de Bruxelles, ce Liégeois de 27 ans -dont la famille a été sinistrée lors des inondations historiques de l’été 2021- n’aimait pourtant pas lire lorsqu’il était petit, “très seul et dans ma bulle”. “Pendant de nombreuses années, je détestais ça, raconte celui qui est absolument contre les liseuses aujourd’hui (”Je préfère que ma valise fasse 10 kilos de plus mais avoir mes livres avec moi !”). Mais, avec le recul, quand on suit un cursus scolaire assez classique, on nous impose de réussir. Et à cet âge-là, la réussite, c’est un 10/20 donc on va tout faire pour… Mais si on regarde bien, la seule discipline artistique où l’on nous impose des interrogations, c’est la littérature. Quand tu vas au musée, au théâtre ou à une expo, il n’y a pas d’interrogations après. Je me souviens qu’il fallait, par exemple, replacer les bons mots aux bons endroits dans des passages qui avaient été supprimés par la prof… Je trouvais ça complètement fou ! Et j’ai donc raté toutes mes interrogations de français.” Et voilà que celui qui est aujourd’hui suivi par 52.000 personnes publie son premier livre chez Dashbook, ” Et si on se livrait des mots ?”, disponible dans les librairies Club. “C’est une rencontre avec la prof Agnès Dumont qui a tout déclenché. Elle nous a donné une liste en nous disant qu’il fallait en avoir lu 5 pour la fin de l’année mais sans rien imposer du tout.”

Quel a été le déclic de vous lancer dans l’écriture de ce projet hybride ?

”Je fais un métier d’ego, d’image et je n’étais pas très à l’aise avec l’idée au départ de mettre tout mon univers en bouquin. Mais l’entente avec l’éditeur Dashbook s’est tout de suite bien déroulée. Je me suis dit : ça fait 5 ans que livraison de mots existe, pourquoi pas !”

On dit que la lecture se perd de nos jours. Il fallait donc la livrer ?

”Quand j’ai créé ce compte Instagram, je me suis dit que j’allais juste partager une passion avec des gens passionnés par les livres aussi. Car, autour de moi, pas de grands lecteurs comme je peux l’être… Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir en vivre. Je veux donc aussi, à travers ce livre, qu’on échange autour de nos lectures, de nos habitudes de lecteurs, partager notre bibliothèque idéale, notre culture, etc. Que les gens s’amusent autant que je me suis amusé à l’écrire.”

"J’ai la sensation d’avoir ouvert des portes là où l’on ne pouvait pas les ouvrir"

Influenceur littéraire signifierait-il passeur culturel ?

”Je crois qu’aujourd’hui, c’est un rôle que l’on me donne de plus en plus… et que je prends un peu inconsciemment finalement. Je ne me pose jamais la question de ce que je partage, je partage juste ce que j’ai aimé. Et je suis ravi de faire bouger un peu les codes de la culture et de la littérature surtout. J’espère envoyer des bonnes ondes pour que les livres se retrouvent sur les tables de chevet !”

Dans un livre, comme sur les réseaux sociaux, on se livre beaucoup. Ce bouquin serait-il aussi une façon de libérer la parole sur des sujets parfois tabous ?

”S’il y a bien quelque chose que j’ai voulu montrer à travers les réseaux sociaux, c’est d’incarner et de montrer que j’étais un être humain comme tout le monde. Que la vie n’est pas toujours parfaite. Ce n’est pas parce que l’on est sur les réseaux sociaux avec une grande communauté que tout va bien. Quand je fais face à certains problèmes, j’ai envie parfois d’en parler. Quand je peux me faire agresser par rapport à mon homosexualité ou les inondations d’il y a deux ans, je veux monter aux gens qu’on se ressemble. Et si je peux faire changer ou évoluer des choses aussi via ma communauté, tant mieux. Je le fais et je ne me pose pas de questions. J’ai la chance d’avoir une communauté très bienveillante. Cet espace me permet donc de dire beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire avant. Comme la fois où j’ai parlé de mon coming out à travers l’album Pédale. J’ai fait une chronique par rapport à mon intime à moi et je me rends compte que ce sont des messages que je peux véhiculer autour de moi. Et on me dit souvent merci pour ça.”

Et il est donc possible de gagner sa vie comme influenceur littéraire ?

”Ça a été un chemin long, sinueux, semé d’embûches et avec beaucoup d’espoir, de doutes et de désarrois… encore aujourd'hui, parfois. Mais j’ai la chance de faire ce métier aujourd’hui oui. C’est dingue de se dire que je vis de ma passion. Et il est vrai que j’ai la sensation d’avoir ouvert des portes là où l’on ne pouvait pas les ouvrir. Il y a eu le monde du lifestyle qui a bougé les codes, puis du gaming et maintenant de la littérature. Je sais qu’en France on doit être 4 ou 5 à en vivre mais en Belgique je suis le seul et je dois tout aux gens. Je leur serai éternellement reconnaissant.”

Un influenceur à la page aussi en musique, restos, fringues et people

”Avec ton compte Instagram, tu m’as donné envie de lire”, lui lance une fan, Caroline, venue le saluer et le remercier durant notre entretien. “C’est le plus beau compliment qu’on puisse me faire,” lui répond François qui lit en moyenne quatre heures par jour et tente de rester à la page avec sa communauté. “Au premier confinement, j’ai eu un vrai questionnement autour de ma position, de ma place et de ce compte qui grandit. Je me suis dit : comment ramener d’autres gens vers la lecture ?” Ses abonnés voulaient qu’il partage ses autres passions. “Avant d’être dans le domaine du livre, j’ai travaillé chez Sony Music, explique le bookstagrammeur. Je me suis notamment occupé du courrier et du fan-club du premier gagnant de The Voice Belgique, Roberto Bellarosa. J’ai toujours été passionné de musique et de concerts. J’ai donc proposé de faire des collaborations avec les gens du milieu que je connaissais.” Et François Coune, qui a développé son compte autour des livreurs de mots en chanson (il a lié des liens d’amitié très forts avec des artistes comme Lorie ou Jenifer), en fringues (il a lancé sa propre marque de vêtements) ou en nourriture (avec ses bons plans restos ou ses petits-déjeuners littéraires) de conclure. “Généralement, quand tu es créateur de contenus autour de la littérature, on ne te voit quasi pas. On ne sait pas qui est derrière : c’est le livre avant tout et c’est génial. Mais moi, j’ai vraiment voulu incarner et que l’on sache qui est derrière. Je suis un être humain, j’ai des émotions et des sentiments. Le livre est quand même un objet qui nous fait passer par mille émotions. Tout comme la vie !”