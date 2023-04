Vincent Lagaf' à propos de son père biologique: "Si je l’avais retrouvé, j’aurais fini en taule"

Avez-vous déjà essayé de prendre contact avec cet homme que vous n’avez jamais connu ?

”Non parce que je me connais. Je suis trop con. Je suis impulsif et capable de lui rentrer dans la gueule. Ce n’est pas à moi de le faire.”

À l’âge de 45 ans, vous avez, par contre, retrouvé la trace de votre mère biologique. C’est elle qui vous a raconté l’histoire de votre enfance et la raison pour laquelle elle vous a laissé à l’assistance. C’est ce qui vous a donné envie d’écrire ce livre ?

”Non, ce n’est pas elle. J’ai écrit ce livre parce que j’avais envie de laisser une trace à mon fils, Robin. Mais aussi parce qu’il y a un moment où j’en ai tellement eu marre d’être le beauf dans ce métier, le comique de bas étage, le comique facile, le tonton qui raconte des histoires à deux balles à la fin du repas de communion. J’en avais marre d’être pris de haut par certains. J’ai eu envie de leur dire : 'Vous qui êtes nés avec une cuillère en or dans la bouche, je vais vous expliquer comment moi, j’ai réussi et comme moi j’ai réussi à arriver au-dessus de vous en partant de bien en dessous'. Ça m’a fait du bien et, curieusement, depuis que je fais la promotion de mon bouquin, le regard de ces gens-là a changé. Oui, je n’ai pas fait de cours Florent, de cours Simon ou de Conservatoire. J’ai fait l’école de la rue, j’ai pris des claques et j’en ai donné. Mais, je n’ai rien volé, je ne suis passé devant personne, je n’ai fait aucun croche-pied. Je n’ai pas couru après ce métier mais ce putain de métier m’a couru après, m’a rattrapé et m’a rendu heureux.”

En avez-vous voulu à votre mère de vous avoir laissé à l’assistance publique alors que vous aviez deux mois ?

”Je ne lui en ai jamais voulu. Ma plus grande angoisse était de savoir si j’étais issu d’un viol ou, encore plus grave, si mon père était en fait mon grand-père. Si j’avais appris ça, je l’aurais très mal vécu et je n’aurais pas eu la carrière que j’ai eu parce qu’aurais été en taule en ce moment. Je ne lui aurais jamais pardonné ça.”

Quel impact ce changement de prénom a-t-il eu sur votre vie ?

”Pour moi, c’est une erreur de changer le prénom d’un enfant quand il a plus d’un an et demi. Aujourd’hui encore, ça me touche. Quand je sors dans la rue et que j’entends quelqu’un crier “Franck”, je me retourne. Ces gens qui m’ont adopté se sont permis de changer mon prénom pour leur confort et leur plaisir mais on ne doit pas faire ça. On peut trouver un surnom mais pas changer de prénom.”

Y avez-vous réfléchi à deux fois avant d’avoir vous-même un enfant ?

”Je n’avais pas envie d’avoir d’enfants. Je l’ai dit à Robin. Je voulais profiter de ma vie, de tout ce que j’avais réussi à décrocher grâce à mon métier. Je ne voulais pas m’encombrer. Et surtout, je n’avais pas la fibre paternelle. C’est bien simple : pendant les trois premières années de sa vie, Robin a vécu avec sa mère. Je ne m’en suis pas occupé. Je ne l’ai pas vu faire ses premiers pas, je n’ai pas entendu ses premiers mots parce que j’étais sur la route et égoïstement dans ma vie. Tout ça jusqu’au jour où je me suis rendu compte de l’échange que j’avais avec lui…”

Voulez-vous lui donner tout ce que vous, vous n’avez jamais eu ?

”Plus même ! Je n’ai jamais eu une autre idée que de faire quelque chose pour lui. Maintenant, il a 33 ans et on travaille ensemble. C’est un grand gaillard avec le cœur sur la main. Il n’y a pas un jour qui passe sans qu’on se dise “Je t’aime”. Il est très fier d’être mon fils. Moi, je dis toujours que c’est ma plus belle réussite. J’aimerais que tous les pères puissent avoir un gamin comme ça.”

Votre mère biologique a-t-elle lu le livre ?

”Je ne sais pas si elle va le lire et je ne sais pas si j’aimerais qu’elle le fasse. Ce qui me fait peur, c’est que l’autre fils qu’elle a appelé Franck également apprenne l’histoire par ce livre.”

Bruxelles - Siege IPM: Vincent Lagaf' - Humoriste. A Bruxelles le 7 avril 2023 ©JC Guillaume

”Ça ne m’intéresse pas de relancer le Bigdil”

C’est au cours de huit années passées à travailler au Club Med que Vincent Lagaf' s’est découvert une passion pour l’animation. “C’est à ce moment-là que ma vie a commencé”, explique-t-il. “Je me suis retrouvé là-bas par hasard et l’ambiance m’a tout de suite plu. Déjà tout petit, j’aimais attirer l’attention, faire le pitre, l’intéressant. Tout simplement parce que je me disais que si on me regardait, c’est qu’on faisait attention à moi et que si on me souriait, c’est qu’on m’aimait. Au Club Med, j’ai eu la possibilité de faire le pitre de manière professionnelle. J’avais l’impression d’être le centre du monde. Et en même temps, j’apprenais les bases du métier.”

Après cette expérience, vous avez tenté votre chance sur Paris.

”La légende du Club Med pour qui on travaillait arrêtait. L’équipe s’est retrouvée sans papa. Donc, on a tous cherché autre chose. Je suis arrivé à Paris sans un rond en poche, juste avec ma vieille coccinelle. Je me suis retrouvé dans les bars malfamés, les bars à tapin, les bars à pute, les boîtes à cul. Comme m’a dit un jour Charles Aznavour, il n’y a pas de grande ou de petite porte, il n’y a que des portes de hasard.”

Et puis, il y a eu le carton du single Bo le lavabo auquel personne ne croyait au départ…

”Exactement. On avait fait un enregistrement à deux balles et on l’avait envoyé à toutes les radios. Mais elles nous avaient toutes demandés d’aller voir ailleurs. Puis, on a réenregistré le disque avec un DJ qui a eu la bonne idée d’envoyer directement la chanson dans les discothèques. Le lundi qui a suivi la sortie du morceau, tout le monde voulait le disque mais ne le trouvait pas. Les disquaires ont donc appelé les maisons de disques qui nous ont contactées. J’ai produit Bo le lavabo et les radios m’ont rappelé. À partir de ce moment-là, je suis devenu ingérable. Ils ne m’avaient pas aidé quand j’en avais besoin ? Tant pis, maintenant ils vont payer pour m’interviewer. J’étais l’un des rares mecs à faire ça…”

Puis, il y a eu les succès sur TF1 (Le Juste Prix, L'Or à l'appel, Le Bigdil). Comment avez-vous géré cette notoriété ?

”Très bien parce que je gagnais beaucoup d’argent, j’étais libre et en bonne santé. Après, j’ai pété les plombs, je suis devenu un con, j’ai pris la grosse tête. Quand vous êtes une des plus grosses recettes publicitaires d’une chaîne qui, elle-même, est la plus grosse chaîne de France voire d’Europe, vous vous sentez investi d’un pouvoir. Vous pouvez faire n’importe quel caprice, on va vous répondre “oui”. Vous rapportez tellement d’argent qu’on ne peut pas vous dire au revoir. Du coup, vous en profitez et vous exagérez. Et c’est là que vous devenez un sale con ingérable.”

Vincent Lagaf’ a animé Le Juste Prix pendant six ans. Dans son livre, il raconte les coulisses du jeu. ©TF1

Regrettez-vous certains de vos comportements ?

”Je regrette les comportements que j’ai pu avoir avec certaines personnes. Parfois, c’était totalement injustifié. Je regrette aussi de m’être laissé embarqué dans cette histoire du Télévie parce que j’ai participé à une escroquerie sans le vouloir. Heureusement, ça a été arrêté à temps. Mais, il y a 90 % de ma vie que je ne regrette pas.”

Aujourd’hui, le Bigdil pourrait-il revenir à l’écran sous sa forme initiale ?

”Ça serait possible mais ça ne m’intéresse pas parce qu’on n’y mettrait pas les mêmes moyens qu’avant donc, forcément, ce serait différent. L’émission serait politiquement correcte et moi, je n’ai jamais été politiquement correct et je ne le serai jamais. Donc, plutôt que de ne pas pouvoir m’exprimer comme j’en ai envie, je préfère ne pas m’exprimer du tout. Maintenant, on ne put plus parler de religion, de racisme de problèmes humains dans le monde. Beaucoup de choses sont devenues totalement proscrites parce qu’une bande d’incompétents, d’incultes, d’ignares, qui rêve de notoriété mais qui n’ont aucun talent pour ça, en ont décidé autrement.”

Mais, comme vous le dites, il y a une vie après la télé…

”Je continue la télé mais à une autre échelle. Ça me va très bien parce que c’était lourd d’animer une émission quotidienne sur TF1 avec des clauses d’audience à respecter et où je me sentais observé et analysé à chaque instant. Aujourd’hui, je continue de faire de la télé avec les gens que j’aime comme mon fils. J’ai aussi le projet d’adapter ce livre en one-man-show avec Philippe Lellouche. Mais, pour moi, monter sur scène signifie faire rire les gens et ce livre est drôle mais dramatique aussi. Est-ce que les gens vont payer une place de spectacle pour pleurer ? Telle est la question que je me pose…”