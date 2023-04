70 ans de 007: Marcher dans les pas de James Bond, un luxe à… 73 500 dollars !

Un gâteau d’anniversaire dans une main, un Martini “au shaker, pas à la cuiller” dans l’autre, les fans de James Bond vont tous faire la fête ce jeudi 13 avril, devant son domicile officieux (25 Wellington Square à Chelsea, d’après les indices laissés par Ian Fleming dans ses romans) ou plus simplement en visionnant une de ses 25 aventures officielles. Voici tout juste 70 ans, l’agent le moins secret de la planète exerçait en effet pour la première fois sa “licence to kill” dans un roman paru le 13 avril 1952 et vendu à 4 750 exemplaires le premier mois, Casino Royale.