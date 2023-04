Michael Pachen se lance dans l’écriture d’un bouquin

L’animateur donne davantage d’informations sur le contenu du livre. “Il y sera question des médias bien sûr (et y’en a des trucs à raconter, qui risquent de ne pas faire plaisir à tout le monde) , mais aussi comment “petit moi” a traversé certaines épreuves qui ont fait qu’il est devenu “grand moi”. Il y sera question du syndrome de l’abandon, de comment s’aimer soi-même un peu plus avant d’aimer les autres et d’être aimé. Sur ces aléas (et les allées b) de la vie qui font l’histoire d’un homme.”

”Et évidemment, ajoute-t-il, on va un peu déconner, parce que sinon c’est pas drôle.”