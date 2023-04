Sidonie Bonnec : “J’ai toujours aimé raconter des histoires”

Parmi les histoires qui lui tiennent à cœur, on retrouve celle du tout premier restaurant “parce qu’elle nous touche tous”, dit-elle. “Il a été ouvert à Paris en 1765 par un économiste qui voulait que la population se nourrisse mieux. D’ailleurs le nom restaurant vient du verbe restaurer qui signifie “se refaire une santé”. On mangeait tout seul à table et on avait le choix entre deux ou trois plats. C’était révolutionnaire pour l’époque.” Elle souligne également celle des œufs de dinosaure retrouvés au pied de la Montagne Sainte-Victoire à Aix-en-Provence. “Toutes ces histoires nous donnent envie d’aller se balader, de découvrir encore plus nos régions.”

”Depuis que j’ai 9 ans, j’adore raconter des histoires”, explique Sidonie Bonnec qui n’a pas choisi ses études en journalisme par hasard. Tout comme sa meilleure amie, Marie Drucker, qu’elle a toujours regardé travailler sur Canal + “avec beaucoup d’admiration”. “Je voulais faire ce style de journalisme, très pro et très classe.”

”Petite, on changeait de ville tous les 3 ans”

Outre sa passion pour les belles histoires, Sidonie Bonnec est également une véritable globe-trotteuse. Un goût pour le voyage qu’elle cultive depuis son plus jeune âge grâce à son papa, l’ancien joueur professionnel de football, Yannick Bonnec. “Petite, j’ai beaucoup voyagé. Je changeais de ville environ tous les trois ans quand mon père changeait de club”, explique l’animatrice du podcast Un thé, un voyage à qui Olivier Minne, Belge d’origine, a également promis de faire découvrir davantage le plat pays. “Avec Olivier, on est devenu amis immédiatement. On se ressemble beaucoup. En rigolant, je dis toujours qu’Olivier est mon mari de radio. On a vraiment une complicité de frère et sœur. J’ai vraiment de la chance de le connaître.”