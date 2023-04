Alain Delon avoue avoir toujours voulu être "le meilleur, le plus beau, le plus fort" pour les femmes de sa vie

Mais aussi, bien sûr, des déclarations du Guêpard en personne. Qui confie avoir toujours voulu "être le meilleur, le plus beau, le plus fort" pour les femmes de sa vie. "Je n’avais jamais rêvé d’être acteur. Je suis entré dans le métier et j’ai continué de jouer par les femmes et pour les femmes."

Avant de citer Brigitte Auber, Michèle Cordoue, Romy Schneider, Nathalie Delon et Mireille Darc ou Rosalie van Breemen. Il évoque aussi Brigitte Bardot, pour préciser "qu'il ne s'est jamais rien passé, aussi surprenant que cela puisse paraître".

Des propos conclus par l'acteur de 87 ans sur la mort: "Si je dois mourir demain, Dieu fasse que ce soit d'amour, et en paraphrasant Musset, j'aimerais que l'on dise de moi: 'Il a souffert souvent, il s'est trompé quelquefois, mais il a aimé. C'est lui qui a vécu et non point un être factice créé par son orgueil et son ennui'."