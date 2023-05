Stromae fait son entrée dans le dictionnaire

Plus de 40 nouvelles personnalités font leur entrée dans cette nouvelle livraison, parmi lesquelles un certain Paul. N’allez pas le chercher à la lettre "M", comme “malade”... pardon “Maestro”, mais bien dans la section "S". Il s’agit bien entendu de Paul Van Haver dit Stromae. Le chanteur dont le retour sur la scène du Palais 12 le 1er juin prochain pour une série de 3 concerts est officiellement annulé, est présenté comme celui qui a “renouvelé la pop belge avec des chansons aux textes percutants, souvent graves, associés à des musiques dansantes aux accents électro, hip-hop notamment."

Pour cette joyeuse entrée dans le dico, Stromae est bien entouré. Parmi ceux qui l’accompagnent dans les pages, il y a Karin Viard, la styliste et fille de… Stella McCartney, l’acteur et cinéaste Kenneth Branagh et les Marseillais d’IAM.