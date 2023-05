Thierry Courtin, le créateur de T’choupi, est décédé

T’choupi est un petit garçon qui évolue dans un univers proche du nôtre, mais qui a une apparence ronde plus proche de celle d’un manchot, avec un pelage gris et blanc lisse. Il est le héros de nombreuses histoires à visée éducative comme T’choupi s’habille tout seul, T’choupi mange de tout ou T’choupi va sur le pot, mais aussi d’aventures comme T’choupi prend l’avion ou T’choupi dort chez Papi et Mamie.

Le personnage a été créé en 1992 par Thierry Courtin, qui était graphiste chez Bayard Presse.

"J’avais dans mes cartons un dessin que je n’avais jamais publié, un petit pingouin que j’aimais beaucoup. Et je l’ai transformé en T’choupi", expliquait-il dans une vidéo de Nathan Jeunesse pour les 20 ans du personnage. "T’choupi c’est le quotidien des enfants de trois ans. Il n’évolue pas en âge. Il a son caractère propre, il a des choses qu’il n’aime pas, il a des choses qu’il aime bien", ajoutait-il.

Le directeur de la communication de Nathan, Quentin Gauthier, a rendu hommage à "un auteur très fidèle à la maison, avec des intuitions qui se sont révélées très justes sur la façon de parler aux petits enfants". "T’choupi a été le premier personnage à aborder certains thèmes qui sont importants pour cet âge" comme le rapport à l’hygiène ou les conflits avec les parents, a-t-il ajouté, interrogé par l’AFP.

Ses aventures ont été déclinées en série animée, spectacles musicaux et autres produits dérivés (jouets, jeux, magazine, etc.), et exportées dans de nombreux pays.

La famille n’a pas souhaité communiquer sur les circonstances de la mort de Thierry Courtin.